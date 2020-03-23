Gerçeğin Peşinde neden yok? Gerçeğin Peşinde yapımcısından açıklama!

Gerçeğin Peşinde yeni bölüm neden yok sorusu yanıt buldu. Programı yakından takip eden pek çok kişi, internet üzerinden Gerçeğin Peşinde neden yok sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Peki, Gerçeğin Peşinde neden yok? İşte, Gerçeğin Peşinde yapımcısından açıklama

Gerçeğin Peşinde programının resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Tüm dünyada ve ülkemizdeki COVİD-19 salgını nedeniyle konuklarımızın, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak adına yayınımızı geçici olarak durdurmaya karar verdik. Tekrar yayına başlayacağımız güne kadar #evdekaltürkiye"