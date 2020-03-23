Gerçeğin Peşinde neden yok? Gerçeğin Peşinde yapımcısından açıklama!
Gerçeğin Peşinde programı yeni bölümünün yayınlanmaması üzerine pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Gerçeğin Peşinde neden yok sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Konuyla ilgili en önemli açıklama ise yapımcıdan geldi. Peki, Gerçeğin Peşinde bugün neden yok? İşte, yapımcıdan gelen açıklama hakkında detaylı bilgiler
Gerçeğin Peşinde yeni bölüm neden yok sorusu yanıt buldu. Programı yakından takip eden pek çok kişi, internet üzerinden Gerçeğin Peşinde neden yok sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Peki, Gerçeğin Peşinde neden yok? İşte, Gerçeğin Peşinde yapımcısından açıklama
Gerçeğin Peşinde programının resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama şu şekilde;
"Tüm dünyada ve ülkemizdeki COVİD-19 salgını nedeniyle konuklarımızın, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak adına yayınımızı geçici olarak durdurmaya karar verdik. Tekrar yayına başlayacağımız güne kadar #evdekaltürkiye"
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