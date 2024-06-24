Gerçeğin Ötesinde filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Gerçeğin Ötesinde filmi oyuncu kadrosu ve hikayesi

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Gerçeğin Ötesinde filmi konusu ve karakterleri merak ediliyor. ATV akışı ile ekranlara gelecek film saat 22.40'ta başlayacak. 2018 yılında vizyona giren yapım, merakla takip edilecek. İşte Gerçeğin Ötesinde (Beyond the Edge) filmi ile ilgili detaylar...

GERÇEĞİN ÖTESİNDE KONUSU

Yetenekli bir kumarbaz ve aynı zamanda sabırlı bir dolandırıcı, şehrin en büyük kumarhanesini soymak ve aynı zamanda da yakalanmamak için çok sıra dışı bir soyguncu takımını bir araya getirir. Bu sıra dışı soyguncu çetesinin her birinin özel güçleri bulunmaktadır. Başta işler yolunda gibi gitse de iş asıl soyguna geldiğinde oyunun içine başka süper güçlere sahip bir oyuncu daha dahil olur. Ancak bu kişi onların yanında değil onlara karşıdır ve şimdiyse yetenekli dolandırıcımız hem kısa sürede sevmeye başladığı takımını hem sevgilisini hem de kendisini bu yetenekli yeni rakibin elinden kurtarmak zorundadır.

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GERÇEĞİN ÖTESİ OYUNCULARI KİMLER?

Milos Bikovic

Antonio Banderas

Lyubov Aksyonova

Yuriy Chursin

Aristarkh Venes

Yevgeny Stychkin

Sergey Astakhov