Bir yanda söylentiler bir yanda orta yaş krizi... İyi çalış, o para boşanırken lazım olacak!

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Kendisinden epey genç, ünlü bir avukat olan Amal Alamuddin ile 2004 yılında hayatını birleştirdi... Üstelik de Venedik'te ve yıllarca konuşulan masallara layık bir şekilde.

Aradan geçen zaman içinde biri erkek diğeri kız ikizleri oldu...

Clooney'in şöhreti ve serveti bir yanda, Amal Clooney'in güzelliği, mesleğindeki başarısı diğer yanda kelimenin tam anlamıyla 'gül gibi' yaşayıp gidiyorlardı.

Ama her ünlü çiftin başına geldiği gibi George ve Amal Clooney de ayrılık söylentilerinden yana nasipsiz kalmadı.

Üstelik son dönemde ünlü çift hakkında konuşulanların ardı arkası gelmiyor. Daha da ötesinde iş giderek de ciddileşiyor.

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EN ÖNEMLİ GECESİNDE KARISI YANINDA DEĞİLDİ

Konuyu takip edenlerin çok iyi bildiği gibi George Clooney, bir süredir bütün zamanını ve enerjisini en büyük hayali olan bir Broadway eserine yoğunlaştırmış durumda.

2005 yılında sinema versiyonunda rol aldığı Good Night Good Luck sonunda sahnede seyircisiyle buluşmaya başladı. Başrolde tabii ki George Clooney var.

Clooney'in hayatının en büyük hayali olarak nitelendirdiği eserin galası dün gece Winter Garden Theatre'da yapıldı.

Geceye Clooney'in yanı sıra sinema, sanat ve moda dünyasının ünlüleri de katıldı. Ama o kadar büyük bir eksik vardı ki galaya katılan diğer herkes geri planda kaldı.

George Clooney'i gittiği hiçbir yerde yalnız bırakmayan karısı Amal yanında değildi...

İşte bu durum da son dönemde konuşulan ayrılık dedikodularını bir kez daha alevlendirdi.

Clooney, galada kendisine bu konuyu soran gazetecilere, karısının ikiz çocukları Ella ve Alexander ile birlikte olduğu için yanında olamadığını söyledi.

Ama onun bu sözleri bile kimseyi tam olarak tatmin etmedi.

Bir süredir George Clooney'in müzikalin çalışmaların nedeniyle New York'ta bulunacağı karısının da çocuklarıyla İngiltere'de kalacağa konuşuluyordu. Ama görünüşe göre bu söylentiler doğru çıkmadı.

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Çünkü Clooney'in katıldığı bir sohbet programında söylediğine göre Amal ve ikizleri onunla birlikte New York'ta ve kendisine destek oluyorlar.

Buna rağmen Amal Clooney'in kocasını bu önemli galada yalnız bırakması kafaları karıştırdı.

Broadway eserinde sahneye çıkmak söylenenlere göre George Clooney'in en büyük hayaliydi. Onun bu hayalini gerçekleştirdiği gece karısı Amal yanında değildi.





Clooney, rolü için saçını boyattı. Fakat bir süredir yıldızın bunu orta yaş bunalımına girdiği için yaptığı da ileri sürülüyor.





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HAFTADA 300 BİN DOLAR ALIYOR

Bu arada Clooney çiftiyle ilgili ayrılık söylentileri, ünlü yıldızın her adımıyla yeniden alevleniyor.

Son dönemde konuşulan ise 63 yaşındaki Clooney'in, Good Night Good Luck adlı tiyatro eserinde aldığı haftalık ücret.

Basına yansıyanlara göre Clooney, bu çalışması karşılığında haftada 300 bin dolar alıyor. Tabii bu duyulduğu andan itibaren de dedikodu çarkları daha hızlı dönmeye başladı.

Buna göre şimdi kulislerde "George'un bu paranın her kuruşuna ihtiyacı var. Çünkü karısından boşanırken vereceği tazminat yüklü olacak" diye konuşuyor.

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SÖYLENTİLER AYLARDIR BİTMEK BİLMİYOR

Amal ve George Clooney hakkındaki boşanma söylentileri aylardır gündemden düşmüyor...

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Son söylentilere göre Amal Clooney ikizleriyle birlikte koçasını desteklemek için New York'a taşındı. Ama evliliklerinin sürmesi bir tür gösteri.

Good Night Good Luck oyunu bittiten sonra ikisi de kendi yollarına gidecekler.

Şimdilik George ve Amal Clooney hakkında konuşulanlar böyle. Gerçekte neler olacağını ise zaman gösterecek.