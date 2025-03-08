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Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden geÃ§en ayÄ±n son gÃ¼nlerindeki trajik Ã¶lÃ¼m haberi dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki hayranlarÄ±nÄ±n iÃ§ini yaktÄ±.
95 yaÅŸÄ±ndaki Hackman, 65 yaÅŸÄ±ndaki piyanist karÄ±sÄ± Betsy Arakawa ile birlikte Santa Fe'deki evlerinde Ã¶lÃ¼ bulundu. Bu haberin kendisi zaten yeterince acÄ± vericiydi, ama Ã§iftin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili ortaya Ã§Ä±kan ayrÄ±ntÄ±lar sÃ¶yleyecek sÃ¶z bile bÄ±rakmayacak tÃ¼rden.
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BÄ°R HAFTA KARISININ CANSIZ BEDENÄ°YLE YAÅžAMIÅž
KarÄ±sÄ± Betsy Arakawa ile birlikte Santa Fe'deki evlerinde cansÄ±z bulunan Ã¼nlÃ¼ oyuncunun nasÄ±l Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dair ayrÄ±ntÄ±lar da polisin resmi aÃ§Ä±klamasÄ±yla ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Polis yetkililerinin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 95 yaÅŸÄ±ndaki Gene Hackman, 18 Åžubat civarÄ±nda kalp sorunlarÄ± nedeniyle hayata veda etti. Efsane oyuncunun ileri derecede Alzheimer olduÄŸu bilgisi de bu aÃ§Ä±klamada yer aldÄ±.
ÃœnlÃ¼ oyuncunun kalp pilinden son verinin 18Â Åžubat gÃ¼nÃ¼ alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bilgisi de geÃ§en hafta ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Resmi verilere gÃ¶reÂ Gene Hackman'Ä±n 65 yaÅŸÄ±ndaki karÄ±sÄ± Betsy Arakawa Ã¼nlÃ¼ oyuncudan yaklaÅŸÄ±k bir hafta Ã¶nce yani 11 Åžubat civarÄ± hayata veda etti.Â
Arakawa'nÄ±n Ã¶lÃ¼m nedeninin hantavirÃ¼s olduÄŸu belirtildi.Â
Gene Hackman'Ä±n karÄ±sÄ± Betsy Arakawa, banyoda, etrafÄ±nda reÃ§ete ile satÄ±lan tiroid ilaÃ§larÄ±nÄ±n ÅŸiÅŸeleri yerlere daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ halde cansÄ±z yatarken bulunmuÅŸtu.
Arakawa'nÄ±n Ã¶lÃ¼m nedeni olduÄŸu aÃ§Ä±klanan hantavirÃ¼s grip benzeri belirtilere neden oluyor. En tehlikeli yanÄ± da solunum gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ne tansiyon dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne ve organ yetmezliÄŸine neden olmasÄ±.
ALZHEÄ°MER OLDUÄžU Ä°Ã‡Ä°N KARISININ Ã–LDÃœÄžÃœNÃœN FARKINDA DEÄžÄ°LDÄ°
Polisin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Gene Hackman'Ä±n hayatÄ±nÄ±n son bir haftasÄ±nÄ± nasÄ±l geÃ§irdiÄŸi Ã¼zerindeki sÄ±r perdesi de aralandÄ±.
Resmi yetkililer, Gene Hackman'Ä±n ileri derecede Alzheimer olduÄŸu iÃ§in karÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n farkÄ±na varmamÄ±ÅŸ bile olabileceÄŸini sÃ¶yledi.
Bu verilere gÃ¶re Gene Hackman bir hafta boyunca karÄ±sÄ±nÄ±n banyoda yatan cansÄ±z bedeniyle birlikte yaÅŸadÄ±.
Kendisine bakan karÄ±sÄ± artÄ±k hayatta olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de bu bir haftanÄ±n sonunda Gene Hackman da hayata veda etti.
SON BÄ°R HAFTAYI KAFASI KARIÅžIK VE AÃ‡ BÄ°R ÅžEKÄ°LDE GEÃ‡Ä°RDÄ°
Efsane oyuncu, son bir haftayÄ± karÄ±sÄ± yanÄ±nda olmadan, kocaman evin iÃ§inde kafasÄ± karÄ±ÅŸÄ±k bir ÅŸekilde geÃ§irdi. Zaten saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozuk oylan Hackman bu sÃ¼re iÃ§inde beslenemedi, ilaÃ§larÄ±nÄ± alamadÄ±.
Otopsi raporunda da Gene Hackman'Ä±n midesinin boÅŸ olduÄŸu bilgisi yer alÄ±yordu.
Hackman'Ä±n cansÄ±z bedeni evin vestiyer odasÄ±nda bulunmuÅŸtu.
Ãœzerinde eÅŸofman altÄ± ve gÃ¼nlÃ¼k kÄ±yafetleri bulunan Hackman'Ä±n bastonu ve gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ de yanÄ±nda yere dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Resmi yetkililer Gene Hackman'Ä±n evden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmak Ã¼zere olabileceÄŸini belirtti.
Betsy Arakwa'nÄ±n 9 Åžubat'ta yani Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bir veteriner kliniÄŸinden sahiplendiÄŸi Zinna adlÄ± kÃ¶pek de cansÄ±z halde bulundu.
Ã‡iftin diÄŸer iki kÃ¶peÄŸi ise hayattaydÄ±. Yetkililerin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re bu iki kÃ¶pek evden dÄ±ÅŸarÄ± aÃ§Ä±lan kapÄ±yÄ± bildiklerinden Ã§Ä±kÄ±p kendilerine yiyecek ve su bulduklarÄ± iÃ§in hayatta kalmÄ±ÅŸ olabilir.
ACI HABER 27 ÅžUBAT'TA DUYULDU
Gene Hackman ile karÄ±sÄ± Betsy Arakawa, 27 Åžubat'ta evlerinde Ã¶lÃ¼ bulunmuÅŸtu.
Hackman'Ä±n ilk eÅŸi Faye Mantese ile evliliÄŸinden 65 yaÅŸÄ±nda Christopher Allen adÄ±nda bir oÄŸluyla 63 yaÅŸÄ±nda Jean Elizabeth ve 57 yaÅŸÄ±nda Leslie Ann adÄ±nda iki kÄ±zÄ± bulunuyordu.
Efsane oyuncunun iki kÄ±zÄ± geÃ§en hafta California'da kahvaltÄ± Ã¼rÃ¼nleri satan bir maÄŸazadan Ã§Ä±karken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.
Leslie Arakawa, babasÄ± Gene Hackman ile aslÄ±nda yakÄ±n olduklarÄ±nÄ± ama aylardÄ±r yÃ¼z yÃ¼ze ya da telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmediklerini sÃ¶ylemiÅŸti.
Leslie Hackman, babasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaÅŸÄ±na raÄŸmen iyi olduÄŸunu ve Ã¼vey annesi Betsy Arakawa'nÄ±n ona Ã§ok iyi baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine eklemiÅŸti.
KÄ±zÄ± Leslie, babasÄ±nÄ±n yaÅŸÄ±na raÄŸmen saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu, karÄ±sÄ± Betsy Arakawa'nÄ±n ona Ã§ok iyi baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Leslie, babasÄ±nÄ± aylardÄ±r aramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade etmiÅŸti.
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EFSANE OYUNCUNUN ÖLÜM BÄ°ÇÄ°MÄ° YÜREKLERÄ° YAKTI: Gene Hackman ile karÄ±sÄ± Betsy Arakawa'nÄ±n ölümüyle ilgili yapÄ±lan bu son açÄ±klama sosyal medyada da tartÄ±ÅŸma konusu oldu. Birçok kiÅŸi efsane oyuncunun çocuklarÄ±nÄ± "ilgisiz" olmakla suçladÄ±. Bir kullanÄ±cÄ± "Bu, duyduÄŸum en acÄ± hikaye... Kimse onlarÄ± kontrol etmedi. Ben kendi ebeveynime her gün mesaj atarÄ±m, altÄ± saat haber alamazsam hemen yanlarÄ±na giderim" diye görüÅŸünü belirtti.
Bu arada ünlü çiftin, evlerinde hiçbir hizmetli olmadan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na ÅŸaÅŸÄ±ranlar da oldu. Onca varlÄ±k ve o kadar büyük bir evde üstelik de ileri yaÅŸta insanlarÄ±n çevresinde genellikle birileri olduÄŸunu belirtti bu gruptakiler.