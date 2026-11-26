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Ariana Grande ve Ricky Alvarez, küllenen aşkları yeniden doğduktan ve bir kez daha bir araya geldiklerinden bu yana ilk tatillerini birlikte geçirirken, ilişkilerine dair planları da gün yüzüne çıktı.

Eski eşi Dalton Gomez’den ayrılır ayrılmaz Wicked filmindeki evli rol arkadaşı Ethan Slater’la ilişki yaşayan ve bu yasak aşk ortaya çıktıktan sonra çok yıpranan Ariana Grande aradığı mutluluğu be huzuru nihayet buldu.

Ethan Slater, evliyken başladığı bu ilişkiyi kurtarmak için eşinden ayrılsa da ünlü şarkıcı ve oyuncu aşkının ilişkisi iki yıl içinde bitti. Bu süreçte hem Wicked filminin devamını çeken hem de yoğun bir turne programı olan Ariana Grande zor günler geçirmişti.

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Ünlü şarkıcı bir yandan “yuva yıkan kadın” konumuna düşerken bir yandan da hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok zorlanmış, aşırı şekilde zayıfladıktan sonra hayranları onun sağlığının geri dönüşsüz şekilde bozulduğuna ikna olmuştu.

İşte tam da bu zor günlerin arasında ünlü şarkıcı aradığı ilgi ve şefkati eski aşkı, daha çocuk denecek yaştayken ilişki yaşadığı eski dansçısı Ricky Alvarez’de bulmuştu.

Ariana Grande ve Ricky Alvarez, ikisi de çok genç yaştayken bir ilişki yaşayıp ayrılmış ancak aralarındaki dostluk ilişkisi devam etmişti. Ünlü şarkıcı bir kez daha Ricky Alvarez’in omuzlarında atlattığı zor günlerden sonra bu biten aşk küllerinden yeniden doğdu.

Basına konuşan kaynaklar ünlü çiftin büyük bir mutluluk yaşadığını, Ariana Grande’nin hiç olmadığı kadar huzurlu olduğunu ve ünlü şarkıcının Ricky Alvarez’le evlenmeyi kesinlikle düşündüğünü iddia ettiler.

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“İşler gerçekten çok iyi gidiyor ve her şey oldukça doğal ilerliyor. Ricky, neredeyse gittiği her yere ona eşlik ediyor. Şükran Günü’nü, Ariana’nın New York’taki ailesiyle birlikte geçiriyorlar. Ailesi, Macy’s Şükran Günü Geçit Töreni’ni birlikte izlemeyi çok seviyor; bu onlar için bir gelenek. Hepsi Ariana adına çok mutlu ve Ricky’yi de çok seviyorlar.”

Yaklaşık on yıl önceki ayrılığın ardından, 33 yaşındaki Grande ve 35 yaşındaki Alvarez, bu yazın başlarında, Alvarez’in Grande’nin başarılı “Eternal Sunshine” turnesinin Teksas ayağında görülmesiyle yeniden aşk yaşadıkları söylentilerini alevlendirmişti.

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Grammy ödüllü sanatçı ve Alvarez, ilk kez 2015 yılında başlayan “Honeymoon” turnesi sırasında, Alvarez’in şarkıcının dans ekibinde yer almasıyla tanışmışlardı.

İlişkileri, 2015 yazında Kaliforniya’daki bir fırında öpüşürken görüntülenmeleriyle kamuoyuna yansıdı. Şubat 2016’da ikili, Los Angeles’ta düzenlenen Grammy öncesi bir Spotify partisinde ilk kez kırmızı halıda birlikte boy gösterdi.

Aynı yılın mayıs ayında Grande, Victoria Monet ile birlikte yazdığı ve “Dangerous Woman” albümünde yer alan “Moonlight” adlı şarkıyı yayımladı; bu parça, Alvarez ile olan ilişkisinden esinlenmişti.

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Monet, Billboard dergisine verdiği demeçte şarkıyla ilgili olarak, “Ricky ona bir gece böyle seslenmişti,” dedi. “Sanırım ilk öpücüklerinden sonraydı. Onu öpmek için uzun süre beklemişti ve Ariana bundan çok etkilenmişti. Ricky tam bir beyefendi; bu şarkı da ilişkilerinin başlangıcını simgeleyen harika bir anı niteliğinde.” Ancak “Wicked” yıldızı, 2016 yazında Alvarez’den ayrıldı.

İkili, ayrılıklarının ardından yakın kalmaya devam etti; nitekim Alvarez, Grande’nin 2019’daki “Sweetener World Tour” turnesinde fotoğrafçı olarak görev aldı. Hatta Grande, 2018 tarihli hit şarkısı “thank u, next”te Alvarez’den de bahsetti.

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Ayrı kaldıkları dönemde Grande; genç yaşta hayatını kaybeden rapçi Mac Miller ile birliktelik yaşadı, “Saturday Night Live” ekibinden Pete Davidson ile nişanlandı, Dalton Gomez ile evlendi ve Ethan Slater ile çok konuşulan bir ilişki yaşadı.