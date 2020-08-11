Gençliğim Eyvah son bölüm tam ve full izle: Gençliğim Eyvah 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Her hafta ATV ekranlarında yayınlanan Gençliği Eyvah 9. bölümü ile bu hafta seyirci karşısına çıktı. Komik ve heyecanlı gelişmelerin yaşandığı Gençliği Eyvah son bölümün ardından, 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Gençliğim Eyvah 10. bölüm fragmanı ve son bölümle ilgili ayrıntılar.

GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜM TAM VE FULL İZLE

GENÇLİĞİ EYVAH 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asmalı kebapta işe başlayan Çağla, Hacer ve Arif'in göz bebeği olur. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla iyice ailenin içine sızar. Ahmet ailesine, Çağla'nın gerçek yüzünü göstermeye çalışır. Hacer ve Nuriye, Çavi ve Zola'nın babalarını bulmaya karar verir. Arif ve Zekeriya eşlerinin kayıp babaların peşlerine düşmesinden dolayı panik olurlar. Çavi, kız kardeşi Azra'yı Zola'dan kıskanır. Zola ve Çavi'nin arası Azra yüzünden açılır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Dizinin son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Gençliğim Eyvah 10. bölüm fragmanı;