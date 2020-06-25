Gençliğim Eyvah oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Gençliğim Eyvah dizisi oyuncu kadrosu

Gençliğim Eyvah dizisi her hafta pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Gençliğim Eyvah oyuncuları kimdir, konusu nedir? Dizide iki rakip kebapçının ve ailelerinin yaşadıkları anlatılıyor. Gençliğim Eyvah oyuncuları arasında Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan gibi isimler yer alıyor.

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ KONUSU

Arif ve Zekeriya, iki rakip kebapçıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın gelişi; ikisinin de hayatlarını altüst eder. Çavi, yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif, yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar. İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Zola, mahallenin en güzel kızı Azra'ya aşık olur. Ancak Azra, Arif'in oğlu Ahmet'le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mı?

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ OYUNCULARI

Cengiz Bozkurt - Arif Asmalı

Levent Ülgen – Zekeriya Bozoğlu

Günay Karacaoğlu – Hacer Asmalı

Ulviye Karaca – Nuriye Bozoğlu

Elif Doğan – Azra Bozoğlu

Burak Tozkoparan - Zola Asmalı

Ekin Mert Daymaz – Ahmet Asmalı

Erdem Kaynarca – Çavi Bozoğlu

Bahar Süer – Suzan Asmalı Bozoğlu

Kemal Uçar- Veysi Bozoğlu

Ecem Atalay – Leyla Yıldız

Beyti Engin – Muhtar Metin