Gençliğim Eyvah oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Gençliğim Eyvah dizisi oyuncu kadrosu
Gençliğim Eyvah oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Dizide Arif Asmalı karakterine Cengiz Bozkurt, Zekeriya Bozoğlu karakterine Levent Ülgen hayat veriyor. İşte Gençliğim Eyvah oyuncu kadrosu ve konusu…
Gençliğim Eyvah dizisi her hafta pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Gençliğim Eyvah oyuncuları kimdir, konusu nedir? Dizide iki rakip kebapçının ve ailelerinin yaşadıkları anlatılıyor. Gençliğim Eyvah oyuncuları arasında Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan gibi isimler yer alıyor.
GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ KONUSU
Arif ve Zekeriya, iki rakip kebapçıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın gelişi; ikisinin de hayatlarını altüst eder. Çavi, yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif, yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar. İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Zola, mahallenin en güzel kızı Azra'ya aşık olur. Ancak Azra, Arif'in oğlu Ahmet'le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mı?
GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ OYUNCULARI
Cengiz Bozkurt - Arif Asmalı
Levent Ülgen – Zekeriya Bozoğlu
Günay Karacaoğlu – Hacer Asmalı
Ulviye Karaca – Nuriye Bozoğlu
Elif Doğan – Azra Bozoğlu
Burak Tozkoparan - Zola Asmalı
Ekin Mert Daymaz – Ahmet Asmalı
Erdem Kaynarca – Çavi Bozoğlu
Bahar Süer – Suzan Asmalı Bozoğlu
Kemal Uçar- Veysi Bozoğlu
Ecem Atalay – Leyla Yıldız
Beyti Engin – Muhtar Metin
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