Gençliğim Eyvah final mi yapıyor?

Gençliğim Eyvah final kararı sonrası pek çok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Bir süredir ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizi, final kararı sonrası takipçilerini üzdü. Dizinin final kararı, yayımlanan final fragmanı ile de netlik kazandı. Peki, Gençliğim Eyvah neden final yapıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

GENÇLİĞİM EYVAH FİNAL KARARI ALDI

Gençliğim Eyvah dizisinin final kararı, yayımlanan son fragmanla kesinleşmiş oldu. Dizinin neden final yaptığı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmezken, dizi 17. bölüm ile birlikte son kez ekranlarda olacak.

Son bölümde; Çavi ve Zola'nın anneleri Vanessa ve Maria'nın mahalleye gelişi ortalığı karıştırır. Kocalarını bulmaya çalışan İtalyan annelere en büyük destek Hacer ve Nuriye'den gelir. Arif ve Zekeriya, İtalyan annelere tanınmamak için kılıktan kılığa girerler. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla daha da üstüne gelir. Ahmet kaçtıkça, Çağla kovalamaya devam eder.