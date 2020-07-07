Gençliğim Eyvah 4. son bölüm tam ve kesintisiz izle: Gençliğim Eyvah 5. bölüm fragmanı yayında

ATV ekranlarında yayınlanan Gençliğim Eyvah 4. bölümüyle 6 Temmuz'da seyirci karşısına çıktı. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, gibi isimlerin oyuncu kadrosunda bulunduğu Gençliğim Eyvah son bölümde heyecanlu anlar yaşandı. İşte, Gençliğim Eyvah 5. bölüm fragmanı

GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜM TAM VE KESİNTİSİZ İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yabancı Şube polislerinin Çavi ve Zola’yı gözaltına alması, hem Arif’i hem de Zekeriya’yı rahatlatır. Nihayet bu iki yabancıdan kurtulacaklardır. Ancak Hacer ve Nuriye’nin sürpriz istekleri, Arif ve Zekeriya’yı beklenmedik olayların içine sokar. Veysi, kimsenin kendisinden beklemediği büyük bir operasyona girişir.

Veysi’nin büyük girişimi, her iki ailede de dengelerin değişmesine neden olur. Ahmet, Azra’ya masumiyetini kanıtlamaya çalışırken; Zola da Azra için harekete geçer. Ahmet, Azra’nın gönlünü kazanmak için son bir hamlede bulunur. Acaba Ahmet bu sürpriz hamleyle Azra’nın gönlünü kazanabilecek midir?

GENÇLİĞİM EYVAH 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Gençliğim Eyvah 4. bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Gençliğim Eyvah 5. bölüm fragmanından görüntüler;