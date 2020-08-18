Gençliğim Eyvah 10. son bölüm tam ve kesintisiz izle: Gençliğim Eyvah 11. bölüm fragmanı yayında

ATV ekranlarında yayınlanan Gençliğim Eyvah 17 Ağustos akşamı 10. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Keyifli anların yaşandığı Gençliğim Eyvah'ın 10. son bölümü sonrasında haftaya yayınlanacak olan 11. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Arif'in fenalaşmasının dikkat çektiği fragmanda, Azra'ya gelen sürpriz teklif merak uyandıracak. İşte, Gençliğim Eyvah 10. son bölüm özeti ve yeni bölümle ilgili bilgiler.

GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜM TAM VE KESİNTİSİZ İZLE

GENÇLİĞİM EYVAH 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çavi ve Zola'nın anneleri Vanessa ve Maria'nın mahalleye gelişi ortalığı karıştırır. Kocalarını bulmaya çalışan İtalyan annelere en büyük destek Hacer ve Nuriye'den gelir. Arif ve Zekeriya, İtalyan annelere tanınmamak için kılıktan kılığa girerler. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla daha da üstüne gelir. Ahmet kaçtıkça, Çağla kovalamaya devam eder. Azra ve Ahmet her şeye rağmen kavuşabilecekler mi?

11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Gençliğim Eyvah dizisinin son bölümü sonrası 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Gençliğim Eyvah'ın 24 Ağustos Pazartesi günü yayınlanacak olan yeni bölümüne ilişkin fragmanından görüntüler;