Artık yaşlandı, her şeyi rahat rahat anlatıyor: Tek kadınla yetinecek adam değildim... Tam babasının oğlu çıktı!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ama tabii çoğu bu tür olayları gizli kapaklı yaşamayı tercih ediyor. O yüzden de işin içinde olanlar dışında çok fazla kişi yaşananların ayrıntısını biliyor.

Sadece dedikodu basınına yansıyan birkaç bilgi kırıntısı. Hepsi bu kadar.

Bazıları da artık hayatlarının sonbaharında oturup bunları anlatıyor. Tıpkı Michael Douglas gibi!

Gallerli oyuncu Catherine Zeta Jones ile evliliğinde 26'ncı yıla giren 82 yaşındaki Douglas, artık zamanının geldiğini düşünmüş olmalı ki hayatının "hızlı çapkın" olduğu dönemini satırlara döktü.

Haberin Devamı

Hatta deyim yerindeyse kısa süre önce piyasaya çıkan One Helluva Ride adlı kitabında bütün bunları, deyim yerindeyse 'ballandıra ballandıra' anlatıyor.

İlk gençlik yıllarında annesinin bir arkadaşıyla yaşadığı ilişki de dahil gönül defterinde kim var kim yoksa kitabında yer verdi Michael Douglas.



Aslına bakılırsa bu konuda da Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran babası Kirk Douglas'ı zan altında bıraktı.

Anne ve babasının boşanmasından sonra yaşadığı travmayı, Kirk Douglas'ın çok sayıda kadınla yaşadığı ilişkiye bağladı oyuncu.

Hakkında yıllar sonra ortaya atılan Natalie Wood'u taciz ettiği iddiasının da bulunduğu birçok ilişki yaşayan Kirk Douglas'ın sadece mesleki olarak değil çapkınlık konusunda da izinden gittiğini itiraf etti bir başka deyişle.

Görünüşe göre Michael, tam da babasının oğlu çıktı!

Haberin Devamı



ANNESİNİN ARKADAŞIYLA BİLE İLİŞKİ YAŞADI

Kitabında anlattığına göre Michael Douglas, daha ilk gençlik yıllarında bile kadınların ilgisini çeken biriydi. Genç kızlar ve kadınlar onu sevimli buluyordu.

Bunlara annesinin bir arkadaşı da dahil!

California Üniversitesi'ndeki eğitimine ara verdiği yıl o süreçte annesinin arkadaşıyla birkaç yıl süren bir ilişki yaşadı.

Sonra okula dönse de evine döndüğünde ilişkisi de devam ediyordu kaldığı yerden. Ama yazdığına bu karmaşık bir durumdu ve kendini hiç rahat hissetmedi.



Michael Douglas, Dustin Hoffman'a şöhreti getiren Graduate filmiyle bağdaştırdı. 21 yaşındaki bir gencin, üniversiteyi bitirip aile evine döndüğünde anne ve babasının arkadaşının karısıyla yaşadığı yasak ilişkiyi anlatan bu filmi bir tür belgesel gibi izlediğini de saklamadı Michael Douglas.

Haberin Devamı



TERK EDİLMENİN ACISINI YENİ BİR SEVGİLİYLE DİNDİRDİ

Annesinin arkadaşıyla yaşadığı ilişki bitse de Michael'a kadınlarla ilişkisinde bir özgüven kazandırdı.

O dönemde Kathy adında bir sevgili edindi. Sonra da onun ev arkadaşıyla birlikte yaşadığı eve taşındı.

Kathy bir süre sonra başka bir adamla kaçınca Michael bu kez rotayı Kathy'nin ev arkadaşına çevirdi ve onunla bir ilişki yaşadı.

Amacı aldatılma acısını hafifletmekti yazdığına göre!

Tam 10 yıl sonra üniversite sevgilisi Kathy, evlendiği adamdan boşanınca Michael onunla ilişkisinin ikinci kısmını yaşadı.

Haberin Devamı

Yazdığına göre Kathy ile birlikteyken başka kadınlarla da görüşüyordu.



ELBETTE O DA ALDATILMIŞ

Bunlardan biri de ünlülerin gözde kış tatili beldesi Aspen'deki bir kayak merkezinin varisi olan Nancy idi. Fakat genç kadın trajik bir şekilde cinayete kurban gidince bu ilişki bitti.

Sonrasında adını vermediği bir tiyatro yıldızıyla aşk yaşadı. Ama kısa süre geçtiğinde zaten evli olan kadının kendisinden başka bir sevgilisi olduğunu da öğrendi.

O adamla karşı karşıya geldi ve ikisi de bu duruma epey güldü.



SET AŞKLARI BİTMEK BİLMEDİ

Douglas, 1970 apımı Adam at 6 A.M filminde birlikte oynadığı Lee Purcell ile de bir set aşkı yaşadı. O sırada Michael bekar, Lee ise evliydi. Ama bu durum tutkulu bir ilişki yaşamalarına engel olmadı.

Haberin Devamı

Gizli tutulan ilişkinin ömrü filmin çekimleri kadar oldu.

Sonra Summertree adlı filmde oynamaya başladı ve orada da Brenda Vaccaro ile aşk yaşamaya başladı. Onunla olan aşkını da "tutkulu" diye tanımladı Douglas kitabında.

Hatta arkadaşlarının huzurunda sembolik bir törenle evlendiler bile.

Sonunda Brenda başka biri uğruna Michael'ı terk etti. Ama bu ihanet onu sarstı.

Kitabında "Birlikte geçen altı yılın ardından eşyalarımı toplayıp evi terk ettim. Gözyaşlarımı tutmaya çalışarak arabama doğru yürüdüm" satırlarıyla anlattı durumu.

Gözden Kaçmasın Yeni yaşa şeffaf elbise Haberi görüntüle



SONUNDA İLK KARISIYLA EVLENDİ AMA KAÇAMAKLAR BİTMEDİ

Tabii bu acısı ilk karısı Diandra Luker ile tanışıncaya kadar sürdü.

Bu zeki ve güzel kadınla tanıştıktan sadece sekiz hafta sonra masraflarını babası Kirk Douglas'ın karşıladığı bir törenle evlendi Michael. Bir yıl sonra da tek çocukları Cameron dünyaya geldi.

Yine de Michael kendisinin de itiraf ettiği gibi öyle tek bir kadına bağlı kalacak biri değildi.

Romancing the Stone (Amazon'da Fırtına) filminin senaristi Diane Thomas ile kısa bir ilişki yaşadı. Sonra da filmdeki rol arkadaşı Kathleen Turner ile. Karısı Diandra işin içine girince bu set aşkı da bitti.

Ama Douglas'ın "her sette bir sevgili" anlayışının sonu gelmedi. Douglas, Basic Instinct filmindeki rol arkadaşı Jeanne Tripplehorn'a aşık olduğunu da kitabında anlattı.

KÖŞE YAZARI SEVGİLİSİ BİLE OLDU: Kısacası Michael, karısı Diandra'yı bir kere daha aldatmıştı! Üstelik bu sırada başında alkol bağımlılığı derdi de vardı. Sonunda Diandra "Ya boşanalım ya da tedavi ol" dedi ve evlilikleri 1995'te artık yolun sonuna geldi. Tabii ki Douglas, bekarlığın tadını çeşitli kadınlarla vakit geçirerek çıkardı. Bunlardan biri de New York Times'ın Pulitzer ödüllü köşe yazarı Maureen Dowd oldu. Onun kıvrak zekasından ve zihinsel yeteneğinden etkilendiğini saklamadı Douglas. Hatta ikilinin dostluğu hala sürüyor.



ŞİMDİKİ KARISINI FİLMDE GÖRÜP AŞIK OLDU

Michael Douglas, 1998 tarihli The Mask of Zorro (Zorro'nun Maskesi) filminde Catherine Zeta Jones'u görüp ona aşık olunca işin rengi değişti.

Deauville Film Festivali'nde tanıştıklarında ona "Çocuklarınızın babası olmak istiyorum" bile dedi.

Çift 2000 yılında evlendi. Aynı yıl oğulları Dylan doğmuştu zaten. Bundan üç yıl sonra da kızları Carys doğdu.

Kitabında Catherine Zeta Jones'u aldatıp aldatmadığına dair herhangi bir bilgiye yer vermedi Michael Douglas.

Her ne kadar yıllardır evliliklerinin bittiği söylentileri dolaşsa da çiftin yuvası hala ayakta.