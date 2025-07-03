'Kapıyı pijamayla açtı, elini dizime koydu'... Kendisini taciz eden yönetmenin kim olduğunu asla söylemiyor: Adı bende saklı kalacak

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Hepsinin bir başka ortak noktası da yıllarca bu konudaki sessizliklerini bozmamış olmaları.

İşte bunlardan biri de Oscar ödüllü yıldız Charlize Theron.

Aslına bakılırsa 49 yaşındaki Theron, adını ısrarla kendine sakladığı yönetmenin, kendisini prova için evine çağırdığını orada da taciz ettiğini birkaç yıl önce itiraf etmişti.

Ama katıldığı bir sohbet programında o konuya yine değinip neden kendisini taciz eden yönetmenin adını hiç söylemediğini anlattı.

ADINI SÖYLEMEDİ VE SÖYLEMEYECEK

The Monster (Cani) adlı filmle en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanan Theron, Alex Cooper'ın sunduğu Call Her Daddy adlı podcast yayınına konuk oldu.

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Orada da neden yıllar önce kendisini taciz eden yönetmenin adını açıklamadığı konusunu bir kez daha masaya yatırdı.

Anlattığına göre o deneyimi ilk oyunculuk provası sırasında yaşadı Theron. Yönetmenin evine davet edildi. Üstelik de gece saatlerinde.

Yönetmen kapıyı pijamalarıyla açtı. Charlize Theron da bir oyuncu seçimi olduğunu düşünerek onunla konuşmaya çalıştı.

İKİ FARKLI SES BİRBİRİYLE ÇATIŞTI

Fakat işler onun umduğu gibi yürümedi. Yönetmen elini Theron'un dizine koydu. Bunun üzerine Theron da hemen oradan çıkıp gitti.

Fakat programda söylediğine göre Charlize Theron'un kafasında iki farklı ses birbiriyle çarpışıyordu.

Biri "Bu doğru değil" diyordu. Ama diğeri tam tersine " Tamam... Bilmiyorum, belki de doğrudur" diyordu.

Charlize Theron, başına geleni ilk anlattığında yönetmenin de duyduğunu ve büyük bir gerilim içine girdiğini söyledi.

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'ANLATTIĞIMI ÖĞRENİNCE PANİĞE KAPILDI'

Ardından da neden kendisini taciz eden bu yönetmenin adını hiç açıklamadığını anlattı: "Bu adam bir süre için gerginleşti... Adını söylemedim, çünkü hikayenin onunla ilgili olmasını istemiyorum. Onu koruduğumdan falan değil... Ama ben anlattıktan sonra gerçekten panik oldu."

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Söz konusu yönetmen Charlize Theron'un anlattığı bu olaydaki tacizcinin kendisi olduğunu tabii ki anladı. Güzel yıldızın olayı anlatmasının ardından da yanlış anlaşıldığını ileri sürmeye başladı.

"Çünkü benim hikayeyi anlattığımı duydu" dedi Charlize Theron. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hikayenin kendisiyle ilgili olduğunu biliyordu. Ve bana neden öyle davrandığını açıklamaya çalışan bir mektup yazdı. Benim onu yanlış anlamış olabileceğimi belirtti mektubunda. Ne kadar klasik, değil mi?"

HERKES TAHMİNDE BULUNDU: Charlize Theron, sözünü ettiği bu yönetmenin kim olduğunu net olarak açıklamadı. Ancak onun kariyerinin ilk döneminde rol aldığı Children of the Corn III: Urban Harvest', '2 Days in the Valley', 'That Thing You Do!' and 'Trial and Error' adlı filmleri hatırlayanlar bu yapımlardan birinde çalıştığı yönetmen olabileceğini düşündü.





HENÜZ 19 YAŞINDAYDI: Charlize Theron, onlarca Hollywood yıldızını taciz ettiği sonradan itiraflarla ortaya çıkan Harvey Weinstein'in kariyerini bitiren #metoo hareketi sırasında bu yaşadığı olayı anlatmıştı ilk olarak. O sırada 19 yaşında olduğunu hatırlatan Theron "Hollywood'daki ilk dönemlerimde bu yönetmen beni evine çağırdı. Rolüme ait parçaları okumamı istediğini söyledi. Ama durum ortadaydı. Ben de ona 'yanlış kızı seçtin dostum' diye cevap verdim" diye konuşmuştu.

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Charlize Theron, bundan birkaç yıl önce kariyerinin ilk yıllarında güzelliğini ve cinselliğini ön plana çıkarmaya zorlandığını söylemişti.

2022 yılında arper's Bazaar dergisine bir röportaj veren oyuncu, kariyerinin başında yaşadığı zorlukları anlattı. İki çocuk annesi Theron, o dönemde yönetmenlerin kendisini sadece bir nesne olarak gördüklerini, ne giyeceğine bile karıştıklarını söyledi.

Theron, kariyerinin ilk yıllarında birlikte çalıştığı yönetmenlerin, kadınlığını, cinselliğini öne çıkarıp arzulanabilir bir şekilde görünmesini istediklerini belirtti. Sonra da bu durumu "küçültücü" kelimesiyle ifade etti.

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'İŞTE GİYECEĞİN ŞEY BU' DERLERDİ

Charlize Theron "Başlangıçta bu konuda hiçbir konuşma olmazdı. Bana 'işte giyeceğin şey bu' derlerdi.

Oscar ödüllü oyuncu, röportajda özellikle de adını vermediği bir yönetmenden söz etti. Onun bir proje sırasında durmadan kendisine prova yaptırdığını anlattı.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durumun benim cinselliğimle ilgili olduğu çok açıktı." Theron, kariyerine başladığı dönemde bu durumun bir kural olduğunu da ekledi.