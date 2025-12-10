Gencecik yaşında ölümün gölgesinde yaşıyor… Onu hayattan koparan hastalığın kitabını yazacak: Okuyan yürekten yaşamak nedir anlasın

Haberin Devamı

Birkaç yıl önce vücudunda fark ettiği değişiklikleri, başlayan ufak tefek sorunları çalışmasına ve yorgunluğuna bağlamıştı.

Bu sorunlar artınca bir terslik olduğunu anlamış ve doktor doktor gezdikten sonra hayatının en kötü haberini almıştı…

ÜNLÜ OYUNCU ALS'YE YAKALANDI

Grey’s Anatomy ve Euphoria gibi dizilerin yıldızı, 53 yaşındaki ünlü oyuncu Eric Dane bir tedavisi olmayan ve hastaları yavaş yavaş hayattan koparan ALS (amyotrofik lateral skleroz) hastalığına yakalandığını açıkladı, sevenlerini ve hayranlarını üzüntüye boğdu.

Teşhis aldıktan sonra hastalığı kısa sürede çok ilerleyen ve artık tekerlekli sandalyeye mahkum olan Eric Dane her şeye rağmen hastalığıyla mücadele etmeye ve hayattan kopmamaya kararlı.

Haberin Devamı

Usta oyuncu ALS’yle mücadelesi devam ederken bir anı kitabı yazacağını açıkladı.

Penguin Random House'un bir alt kuruluşu olan Maria Shriver'ın The Open Field yayınevi, 53 yaşındaki aktörün "Book of Days: A Memoir in Moments" adlı bir anı kitabı yazacağını duyurdu.

TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLMUŞTU... HER ŞEYİ KİTAP YAZIP ANLATACAK

Dane kitabında hayatının "en çok anlam ifade eden" günlerini vurgulayacak; bunlar arasında kızlarının doğumları, Grey's Anatomy çekimleri, alkolü bırakması ve ALS teşhisini aldığı gün yer alıyor.

Kitap duyurulurken Eric Dane “Her sabah uyandığımda bunun gerçek olduğunu, bu hastalığın, bu zorluğun gerçek olduğunu hemen hatırlıyorum ve işte tam da bu yüzden bu kitabı yazıyorum" dedi.

Haberin Devamı

"HİKÂYEM BAŞKALARINA IŞIK OLSUN"

"Beni şekillendiren anları, güzel günleri, zor günleri, asla hafife almadığım günleri yakalamak istiyorum, böylece en azından bunu okuyan insanlar yürekten yaşamanın ne anlama geldiğini hatırlasınlar” sözleriyle kitabını anlatan Eric Dane "Eğer bunu paylaşmak birilerinin kendi günlerinde anlam bulmasına yardımcı olursa, o zaman hikayem anlatılmaya değer." dedi.

Kitabı basacak yayınevinin sahibi ve Arnold Schwarzenegger'in eski eşi olan Maria Shriver da Eric Dane’in kitabı için “Onun ALS teşhisi konulması ve bununla nasıl başa çıktığı hakkındaki anılarını yayınlamak gerçekten bir onur. Bu önemli hikayesini yayınlamak için bizi seçtiği için çok onur duyuyorum” dedi.

Haberin Devamı

KIZLARI ONUNLA GURUR DUYSUN İSTİYOR

Eric Dane’in kitap yazmaya karar vermesinin ardında kızlarına ve ailesine gurur duyacakları bir şey bırakmak istemesi var. Bu kitap sadece onları gururlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda insanların ALS'nin ne olduğunu ve ne olmadığını, bu hastalığa yakalanan birine neler olduğunu ve bu gibi nörolojik rahatsızlıklarla mücadele eden insanlara nasıl yaklaşılacağını anlamalarına yardımcı olacak.

Eric Dane’in meslektaşı Rebecca Gayheart'la evliliğinden 15 ve 13 yaşında Billie ve Georgia adında iki kızı var.

Haberin Devamı

KARISI GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE BOŞANMA DAVASINI GERİ ÇEKMİŞTİ

Erica Dane ve Rebecca Gayheart evliliklerini bitirmeye karar vermiş ancak Rebecca Gayheart kocasının hastalığını öğrenince boşanma davasını geri çekerek onu bu zorlu süreçte yalnız bırakmamaya karar vermişti.

Eric Dane hastalığı artık oyunculuk yapmasına engel olacak hale gelse de bir dizide konuk oyuncu olarak yer aldı ve zorlu bir sınav verdi. Yıldız isim dizide tıpkı kendisi gibi ALS’ye yakalanan ama hastalığını saklamaya çalışan kahraman bir itfaiyeciyi canlandırdı.

Ünlü oyuncu bir yandan da ALS araştırmaları ve bu hastalığa çare bulmak için kurulan dernek ve vakıflar için çalışmaya başladı ve fon bulmak için kampanyalar düzenliyor.