Gencecik oğlunu kendi elleriyle toprağa vermişti… ‘O bana bir hazine bıraktı’ dedi… Hatıralarına tutundu

Yıllardır devam ettirdiği oyunculuk kariyerinde büyük başarılar elde eden, Forrest Gump gibi sinema tarihine geçmiş filmlerden sezonlarca süren polisiye dizilere kadar sayısız yapımda yer alan emektar aktör de bir süredir tam olarak bu korkunç hislerle yaşamak zorunda.

Gary Sinise, merhum oğlunun müziğinde şifa buluyor, onun geride bir "hazine sandığı" bıraktığını söylüyor

Hollywood'un emektar yıldızlarından Gary Sinise hayatının en büyük acısını tattı ve ne yazık ki en küçük çocuğu olan oğlu Mac'i kanser yüzünden kaybetti

ACILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ TATTI

Usta oyuncu 2024'te nadir görülen bir kanser türünden hayatını kaybeden oğlu Mac Sinise'nin ölümünden sonra onun da izi olan albümler yayınlamaya, müzikle teselli bulmaya devam ediyor.

Gary Sinise'nin oğlunun kanserle mücadelesini kaybetmesinin üzerinden neredeyse iki yıl geçmiş olmasına rağmen usta aktör onun geride bıraktığı keşfedilmemiş müziklerden oluşan "hazine sandığı" ile oğlunun mirasını sürdürmeye devam ediyor.

70 yaşındaki "Forrest Gump" oyuncusu, verdiği röportajda, Mac Sinise'nin 2024'te nadir görülen bir kanser türünden vefat etmesinin ardından yaşadığı yas sürecini anlattı ve ailesiyle birlikte onun anısını nasıl yaşatmayı planladıklarını anlattı.

Çok nadir görülen bir kanser türüne yakalanan Mac Sinise hayatını kaybettiğinde 33 yaşını bitirmemişti

OĞLUNU ELLERİYLE TOPRAĞA VERDİ, ARDINDAN ANILARINA TUTUNDU

Sinise, "Mac 5 Ocak 2024'te vefat etti ve aslında hayatının son yılı onun için oldukça muhteşem bir yıldı" diye anımsıyor. "Sanırım ölümün ona yaklaştığını hissediyordu. Çok, çok zor bir kanserdi ve tedavisi yoktu, ilaçların hiçbiri işe yaramıyordu ve denemeye devam etti ama hiçbir şey bize gerçek bir umut vermiyordu. Bu yüzden, bence olup bitenler konusunda çok pratik ve gerçekçiydi ve üzerinde çalışmak istediği ama asla bitiremediği bir müzik parçası vardı."

Usta aktör bir müzisyen oğlan oğlunun ölümünün ardından onun hiç görmediği şarkılarını bulmuş ve "hazine sandığı" dediği bu anılara tutunarak yaşamış

Bir babanın ağzından dökülmesi çok acı sözleri söylemeye, yaşadıklarını anlatmaya "Acı çekiyordu" diyerek devam etti usta oyuncu. "Bazen doğrulamıyordu, canı yandığı için tekerlekli sandalyesinde geriye yatırmak daha iyiydi. Ama tüm süreç boyunca yüzünde bir gülümseme vardı çünkü bu müziği dinliyordu. Başladığı bu harika şeyi başarmıştı ve ben de bir gün içinde onu hastaneye götürmek zorunda kaldım ve bu onun hayata veda ettiği gün oldu…”

ARDINDA BİR "HAZİNE SANDIĞI" BIRAKMIŞ

Şubat 2024'te usta aktörün oğlu için kurduğu Gary Sinise Vakfı, Mac'in ölüm haberini Instagram'da "McCarna 'Mac' Sinise. 1990-2024. Onuruna ve Anısına" başlığıyla paylaştı. Vakıf yaptığı açıklamada, 8 Ağustos 2018'de Mac'e kordoma adı verilen çok nadir bir kanser teşhisi konduğunu belirtti. Vakıf, kordomanın omurgada oluşan ve ABD'de yılda ortalama sadece 300 kişiyi etkileyen bir kanser türü olduğunu belirtti.

Mac Sinise öldüğünde sadece 33 yaşındaydı.

Eylül 2018'de Mac, ilk tümörü çıkarmak için ameliyat oldu, ancak kanseri Mayıs 2019'da geri döndü ve vücuduna yayılmaya başladı.

Gary Sinise yaşadıkları zorlu mücadeleyi "Bu, zaman geçtikçe onu giderek daha fazla sakat bırakan uzun bir mücadelenin başlangıcıydı" diye anlatıyor.

44 yıldır evli olan Gary Sinise'in eşi de oğullarıyla aynı dönemde meme kanserine yakalanmış, o hastalığı yenerken oğulları ne yazık ki hayatını kaybetmişti

YAŞAMA TUTUNMAK İÇİN ÇOK MÜCADELE ETTİ AMA BAŞARAMADI

Müzikle uğraşan ve bir albüm çıkarmak isteyen Mac Sinise dört kez omurgasından ameliyat olmak zorunda kadı, kemoterapi ve radyasyon tedavisi görmeye devam etti. Sinise, kanserin sonunda Mac'in göğsünden aşağısının felç olmasına neden olduğunu, ancak "sağ kolunu ve sol elinin parmaklarını hala sınırlı kullanabildiğini" anlattı.

Gary Sinise oğlunu kaybettikten sonra hayata tutunmaya devam etmekte çok zorlansa da "Bu hayatın bir parçası. Sevdiklerimizi kaybettiğimiz bir hayat parçası. Ve bir ebeveynin çocuğunu kaybetmesi gerçekten çok zor bir süreç. Yıllar içinde asker oğullarını ve kızlarını kaybeden birçok ebeveynle tanıştım ve onlara hizmet ve destek sağlayarak bu süreci atlatmalarına yardımcı olmaya çalıştım. Sanırım bu ailelerin bu tür bir kayıpla başa çıkmalarını izlerken yıllar içinde çok şey öğrendim. Sanırım bu bana kesinlikle yardımcı oldu” diyor.

Usta oyuncu yaşadığı büyük acının ardından yılmayarak çocuklara, kanser hastalarına, kendisi gibi kayıplar yaşayanlara kurduğu vakıfla yardımcı olmaya devam ediyor

Müzisyen olan oğlu için "Mac'in tüm bu güzel müzikleri geride bırakması ve benim bunları keşfetmem… Bunların çoğundan haberim yoktu. Bunları sadece yazdı ve bir kenara koydu” dedi ve kendini oğlundan kalan bu anılarla teselli ettiğini anlattı.

Gary Sinise'in 2 kızından beş de torunu var, usta oyuncu hayatını artık vakfına ve torunlarına adamış durumda

Usta aktör oğlunun ölümünün ardından onun şarkılarının olduğu bir albümü piyasaya sürdü ve bunu da onun göremediği 34. doğum gününde yaptı. Gary Sinise albüm satışlarından elde edilen geliri de kurduğu vakfa bağışladı.