×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Gencecik kocasını toprağa vermişti... Aşkı yeniden buldu, anne olmaya hazırdı... Doğuma bir hafta kala bebeğini kaybetti!

Güncelleme Tarihi:

#Kelsey Parker#Tom Parker#Will Lindsay
Gencecik kocasını toprağa vermişti... Aşkı yeniden buldu, anne olmaya hazırdı... Doğuma bir hafta kala bebeğini kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 07:33

Yaşadığı büyük acıdan sonra toparlanıp hayatına devam etmiş, iki çocuğuyla mutlu bir yaşam kurmak için elinden ne geldiyse yapmak için çok uğraşmıştı. Aradığı mutluluğu buldu, kendine yeniden bir aile kurmanın adımını bile attı.

Haberin Devamı

The Wanted grubunun sevilen şarkıcısı Tom Parker 2022’de, daha 33 yaşındayken beyin tümörü yüzünden hayatını kaybetmiş, geride gözü yaşlı eşi Kesey Parker’ı ve iki küçük çocuğunu bırakmıştı.

Gencecik kocasını toprağa vermişti... Aşkı yeniden buldu, anne olmaya hazırdı... Doğuma bir hafta kala bebeğini kaybetti

Bu yıkımın ardından deyim yerindeyse perişan olan ve iki küçük çocuğu Aurelia ve Bodhi ile yalnız kalan Kelsey Parker Aurelia'nın sürekli babasını sorduğunu ve ona “Baban turnede” diye cevap verdiğini söylüyordu.

Gencecik kocasını toprağa vermişti... Aşkı yeniden buldu, anne olmaya hazırdı... Doğuma bir hafta kala bebeğini kaybetti

Çocukluk aşkı olan ve 2108’de evlendiği Tom Parker’la buldukları mutluluk ne yazık ki kısa sürdü. Kelsey Parker kocasını trajik şekilde kaybettikten sonra genç yaşında iki çocuğuyla yapayalnız kaldı.

Haberin Devamı

Kendini evlatlarına veren, bir yandan da kocasının adının yaşatmak için hayır işleri yapan, sürekli onun adına düzenlenen etkinliklere katılan Kelsey Parker en sonunda aşkı yeniden buldu.

Gencecik kocasını toprağa vermişti... Aşkı yeniden buldu, anne olmaya hazırdı... Doğuma bir hafta kala bebeğini kaybetti

Kelsey Parker “ağaç cerrahı” olduğu söylenen yeni sevgilisi Will Lindsay ile mutlu bir ilişkiye başladı ve yeniden mutluluğun peşine düştü. Ve ocak ayında da hamile olduğunu, üçüncü bebeğini beklediğini açıkladı.

Gözden KaçmasınKocası kanserden ölünce iki çocuğuyla yalnız kalmıştı… Yeniden sevdi diye duymadığı kalmadı… Şimdi üçüncü kez anne olacakKocası kanserden ölünce iki çocuğuyla yalnız kalmıştı… Yeniden sevdi diye duymadığı kalmadı… Şimdi üçüncü kez anne olacak!Haberi görüntüle

Bu hamilelik haberi Tom Parker hayranlarının bir kısmını kızdırsa da Kelsey Parker kaybettiği kocasıyla her zaman daha çok çocuk ve daha büyük bir aile hayal ettiklerini ancak bu hayallerinin yarım kaldığını söylüyordu.

Gencecik kocasını toprağa vermişti... Aşkı yeniden buldu, anne olmaya hazırdı... Doğuma bir hafta kala bebeğini kaybetti

Ne yazık ki trajedi Kelsey Parker’ın yakasını yine bırakmadı ve talihsiz kadın doğum yapmasına bir hafta kala bebeğini kaybetti.

Phoenix Parker-Lindsay adını vereceği oğlunun ölü doğduğunu duyuran Kelsey Parker Instagram’dan bir paylaşım yaparak bebeğinin ölü doğduğunu “Sen sonsuza dek sevileceksin oğlum. Uyuyarak doğdun, uyanmadın” diyerek acı sözlerle duyurdu.

Haberin Devamı

Gencecik kocasını toprağa vermişti... Aşkı yeniden buldu, anne olmaya hazırdı... Doğuma bir hafta kala bebeğini kaybetti

Kelsey Parker bu korkunç haberi verirken takipçilerine “Sevgi dolu mesajlar ve içten dilekler yağmuruna tutulmadan önce, hepinizin söyleyecekleri ve paylaşacakları her şeye gerçekten minnettar olduğumu belirtmek isterim” diye yazdı ve “Ancak haberler henüz çok taze olduğundan, ailemiz olarak bu yıkıcı ve sarsıcı haberi sindirmek için bize zaman ve alan tanınmasını rica ediyorum” diyerek devam etti.

Phoenix'in kaybı, Tom'un 2022 yılının Mart ayında 33 yaşında, dördüncü evre glioblastoma (beyin tümörü) teşhisi konulduktan sonra vefat etmesinden üç yıldan fazla bir süre sonra gerçekleşti. 34 yaşındaki Kelsey Parker ve kaybettiği eşi Tom Parker, 5 yaşında Aurelia ve 4 yaşında Bodhi adında iki çocuk sahibiydiler.

Haberin Devamı

Gencecik kocasını toprağa vermişti... Aşkı yeniden buldu, anne olmaya hazırdı... Doğuma bir hafta kala bebeğini kaybetti

Ocak ayında Kelsey, The Mirror gazetesine Will Lindsay ile ilk bebeklerini beklediğini doğrulamış, ayrıca, merhum eşi Tom ile beyin kanseri teşhisi konmadan önce ailelerini genişletmek istediklerini de söylemişti.

Kelsey Parker hamile olduğunu öğrendiğinde yaşadıklarını “Tom ve ben her zaman dört çocuk istediğimizi söylerdik, ama hayatın başka planları vardı. Evet, bu harika bir şey, ama aynı zamanda acı tatlı da. Hamile olduğumu öğrenmenin ve hayatıma devam etmenin sevinci, bir yandan da ‘Hayatım çok farklı olabilirdi’ diye düşünmek. Her türlü duyguyu yaşadım” sözleriyle anlatmıştı.

Gencecik kocasını toprağa vermişti... Aşkı yeniden buldu, anne olmaya hazırdı... Doğuma bir hafta kala bebeğini kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kelsey Parker#Tom Parker#Will Lindsay

BAKMADAN GEÇME!