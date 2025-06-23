Gencecik kocasını toprağa vermişti... Aşkı yeniden buldu, anne olmaya hazırdı... Doğuma bir hafta kala bebeğini kaybetti!

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The Wanted grubunun sevilen şarkıcısı Tom Parker 2022’de, daha 33 yaşındayken beyin tümörü yüzünden hayatını kaybetmiş, geride gözü yaşlı eşi Kesey Parker’ı ve iki küçük çocuğunu bırakmıştı.

Bu yıkımın ardından deyim yerindeyse perişan olan ve iki küçük çocuğu Aurelia ve Bodhi ile yalnız kalan Kelsey Parker Aurelia'nın sürekli babasını sorduğunu ve ona “Baban turnede” diye cevap verdiğini söylüyordu.

Çocukluk aşkı olan ve 2108’de evlendiği Tom Parker’la buldukları mutluluk ne yazık ki kısa sürdü. Kelsey Parker kocasını trajik şekilde kaybettikten sonra genç yaşında iki çocuğuyla yapayalnız kaldı.

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Kendini evlatlarına veren, bir yandan da kocasının adının yaşatmak için hayır işleri yapan, sürekli onun adına düzenlenen etkinliklere katılan Kelsey Parker en sonunda aşkı yeniden buldu.

Kelsey Parker “ağaç cerrahı” olduğu söylenen yeni sevgilisi Will Lindsay ile mutlu bir ilişkiye başladı ve yeniden mutluluğun peşine düştü. Ve ocak ayında da hamile olduğunu, üçüncü bebeğini beklediğini açıkladı.

Bu hamilelik haberi Tom Parker hayranlarının bir kısmını kızdırsa da Kelsey Parker kaybettiği kocasıyla her zaman daha çok çocuk ve daha büyük bir aile hayal ettiklerini ancak bu hayallerinin yarım kaldığını söylüyordu.

Ne yazık ki trajedi Kelsey Parker’ın yakasını yine bırakmadı ve talihsiz kadın doğum yapmasına bir hafta kala bebeğini kaybetti.

Phoenix Parker-Lindsay adını vereceği oğlunun ölü doğduğunu duyuran Kelsey Parker Instagram’dan bir paylaşım yaparak bebeğinin ölü doğduğunu “Sen sonsuza dek sevileceksin oğlum. Uyuyarak doğdun, uyanmadın” diyerek acı sözlerle duyurdu.

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Kelsey Parker bu korkunç haberi verirken takipçilerine “Sevgi dolu mesajlar ve içten dilekler yağmuruna tutulmadan önce, hepinizin söyleyecekleri ve paylaşacakları her şeye gerçekten minnettar olduğumu belirtmek isterim” diye yazdı ve “Ancak haberler henüz çok taze olduğundan, ailemiz olarak bu yıkıcı ve sarsıcı haberi sindirmek için bize zaman ve alan tanınmasını rica ediyorum” diyerek devam etti.

Phoenix'in kaybı, Tom'un 2022 yılının Mart ayında 33 yaşında, dördüncü evre glioblastoma (beyin tümörü) teşhisi konulduktan sonra vefat etmesinden üç yıldan fazla bir süre sonra gerçekleşti. 34 yaşındaki Kelsey Parker ve kaybettiği eşi Tom Parker, 5 yaşında Aurelia ve 4 yaşında Bodhi adında iki çocuk sahibiydiler.

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Ocak ayında Kelsey, The Mirror gazetesine Will Lindsay ile ilk bebeklerini beklediğini doğrulamış, ayrıca, merhum eşi Tom ile beyin kanseri teşhisi konmadan önce ailelerini genişletmek istediklerini de söylemişti.

Kelsey Parker hamile olduğunu öğrendiğinde yaşadıklarını “Tom ve ben her zaman dört çocuk istediğimizi söylerdik, ama hayatın başka planları vardı. Evet, bu harika bir şey, ama aynı zamanda acı tatlı da. Hamile olduğumu öğrenmenin ve hayatıma devam etmenin sevinci, bir yandan da ‘Hayatım çok farklı olabilirdi’ diye düşünmek. Her türlü duyguyu yaşadım” sözleriyle anlatmıştı.