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Güzellik kraliçesinin yürek yakan sonu... Daha 22 yaşında kelebek gibi uçup gitti... Kısacık hayatında 7 kez ameliyat olmuştu

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#Lucia Sisic#Avusturya Güzeli#Güzellik Kraliçesi
Güzellik kraliçesinin yürek yakan sonu... Daha 22 yaşında kelebek gibi uçup gitti... Kısacık hayatında 7 kez ameliyat olmuştu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 08:33

Hani derler ya "Her ölüm erken ölümdür" diye... Bu gerçekten de doğru. Ama bazı ölümler gerçekten de erken oluyor..

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Elbette sevdiğini kaybeden herkes, göçüp giden kişi kaç yaşında olursa olsun bunun acısını ömür boyu çekiyor.

Ama bazı ölümler var ki işte onlara dayanmak her şeyden daha zor. Söz konusu insanı hiç tanımasanız bile.

Güzellik kraliçesinin yürek yakan sonu... Daha 22 yaşında kelebek gibi uçup gitti... Kısacık hayatında 7 kez ameliyat olmuştu
GÜZELLİK KRALİÇESİ 22 YAŞINDA GÖÇÜP GİTTİ
İşte Avusturya Güzeli unvanını taşıyan Lucia Sisic'in ölümü de böyle bir etki yarattı. Başkent Viyana'da yaşayan Lucia Sisic, daha 22 yaşında bu dünyadan göçüp gitti.

Talihsiz güzelin ailesi bu acı haberi sosyal medya hesabından doğruladı.

Güzellik kraliçesinin yürek yakan sonu... Daha 22 yaşında kelebek gibi uçup gitti... Kısacık hayatında 7 kez ameliyat olmuştu
Her ne kadar kesin ölüm nedeni açıklanmasa da Lucia'nın doğuştan gelen bir kalp kapakçığı sorunu yaşadığı biliniyor. Hatta Lucia bu yüzden, 22 yıl içinde yedi kez ameliyat bile oldu.

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2024 yılında Avusturya Güzeli seçilen Lucia o dönemde verdiği bir röportajda bu konuyu anlatmıştı.

Güzellik kraliçesinin yürek yakan sonu... Daha 22 yaşında kelebek gibi uçup gitti... Kısacık hayatında 7 kez ameliyat olmuştu
DOĞUŞTAN GELEN HASTALIĞI YÜZÜNDEN YEDİ KEZ AMELİYAT OLDU
 Çocukluğunun diğer yaşıtlarından farklı geçtiğini söyleyen Lucia "Yine de bu durum beni güçlendirdi" diye konuştu.

Hatta ülkenin güzeli olarak kaç giydiği o yarışmanın ardından Lucia Sisic, kendisini tedavi eden kardiyoloji ekibine teşekkür edip onlara minnettar olduğunu da söylemişti.

Taçlı güzelin gencecik yaşta ölümü ailesini ve arkadaşlarını büyük bir kedere boğdu.

Güzellik kraliçesinin yürek yakan sonu... Daha 22 yaşında kelebek gibi uçup gitti... Kısacık hayatında 7 kez ameliyat olmuştu
'HATIRASI SONSUZA KADAR BİZİMLE KALACAK'

Bir arkadaşı sosyal medyada acı haberin verildiği paylaşıma "Sevgili Lucia, bizi çok erken terk ettin. Ama hatıran sonsuza kadar bizimle kalacak" diye yazdı.

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Birçok kişi de "Tanrı ailene ve yakınlarına güç versin" diyerek Lucia Sisic'in geride bıraktığı insanlara baş sağlığı diledi.

Güzellik kraliçesinin yürek yakan sonu... Daha 22 yaşında kelebek gibi uçup gitti... Kısacık hayatında 7 kez ameliyat olmuştu
Avusturya Güzeli yarışmasının organizasyon komitesi de "Lucia harika bir genç kadın olarak hatırlanacak" yorumunu yaptı.

 

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#Lucia Sisic#Avusturya Güzeli#Güzellik Kraliçesi

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