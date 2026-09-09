Güzellik kraliçesinin yürek yakan sonu... Daha 22 yaşında kelebek gibi uçup gitti... Kısacık hayatında 7 kez ameliyat olmuştu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Elbette sevdiğini kaybeden herkes, göçüp giden kişi kaç yaşında olursa olsun bunun acısını ömür boyu çekiyor.

Ama bazı ölümler var ki işte onlara dayanmak her şeyden daha zor. Söz konusu insanı hiç tanımasanız bile.

İşte Avusturya Güzeli unvanını taşıyan Lucia Sisic'in ölümü de böyle bir etki yarattı. Başkent Viyana'da yaşayan Lucia Sisic, daha 22 yaşında bu dünyadan göçüp gitti.

Talihsiz güzelin ailesi bu acı haberi sosyal medya hesabından doğruladı.

Haberin Devamı

Her ne kadar kesin ölüm nedeni açıklanmasa da Lucia'nın doğuştan gelen bir kalp kapakçığı sorunu yaşadığı biliniyor. Hatta Lucia bu yüzden, 22 yıl içinde yedi kez ameliyat bile oldu.

2024 yılında Avusturya Güzeli seçilen Lucia o dönemde verdiği bir röportajda bu konuyu anlatmıştı.

Çocukluğunun diğer yaşıtlarından farklı geçtiğini söyleyen Lucia "Yine de bu durum beni güçlendirdi" diye konuştu.

Hatta ülkenin güzeli olarak kaç giydiği o yarışmanın ardından Lucia Sisic, kendisini tedavi eden kardiyoloji ekibine teşekkür edip onlara minnettar olduğunu da söylemişti.

Taçlı güzelin gencecik yaşta ölümü ailesini ve arkadaşlarını büyük bir kedere boğdu.

Bir arkadaşı sosyal medyada acı haberin verildiği paylaşıma "Sevgili Lucia, bizi çok erken terk ettin. Ama hatıran sonsuza kadar bizimle kalacak" diye yazdı.

Haberin Devamı

Birçok kişi de "Tanrı ailene ve yakınlarına güç versin" diyerek Lucia Sisic'in geride bıraktığı insanlara baş sağlığı diledi.