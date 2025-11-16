Genç yıldızlar parlıyor

Haberin Devamı

Dizinin çocuk oyuncuları Yade Arayıcı, Beren Gençalp ve Mina Akdin yetenekleriyle izleyicilerden tam not alıyor. Henüz kariyerlerinin başında olmalarına rağmen sahne hakimiyetleriyle profesyonel oyuncuları aratmayan genç yetenekler, canlandırdıkları karakterlerin duygularını büyük bir başarıyla yansıtıyor. Dizide Kader karakterine hayat veren Yade Arayıcı, hem doğal oyunculuğuyla hem de Yeşilçam’ın efsane çocuk yıldızı Gülşah’a benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Beren Gençalp ve Mina Akdin’in sergiledikleri doğal ve güçlü oyunculuklar kardeşler arasındaki çekişmeleri, zorbalıkları izleyiciye yansıtmalarıyla büyük övgü topluyor. İki kardeş, ailenin duygusal yükünü birlikte göğüslüyor.