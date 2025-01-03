Genç yıldız şaşırttı… ‘Sevgilim çocuk doğursa da ben işi bırakıp ev babası olsam!’

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Ne de olsa ikisi de kendi kuşaklarının en beğenilen ve en çok iş yapan oyuncularındandı…

Ünlü çiftin bu kaçma kovalamacası en sonunda kimse onları görmüyor sandıkları bir anda aşka dalıp öpüşürken fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

AŞKLARI DİLLERE DÜŞMESİN DİYE UĞRAŞIYORLAR

Aşklarını artık inkar edemeyen Tom Holland ve Zendaya o günden beri saklanmadan ama çok da dillere düşmeden aşklarını yaşamaya devam ediyor.

Örümcek Adam serisinde birlikte başrol oynayan Tom Holland ve Zendaya birçok ünlü çift aşklarını sosyal medya hesaplarından paylaşır ve verdikleri röportajlarla ballandıra ballandıra anlatırken sessiz sakin ve bir başlarına yaşamayı tercih ediyor.

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Üstelik kimi zaman el ele görüntülenseler de kırmızı halılara birlikte çıkmamaya gayret ediyorlar. Tom Holland bu tercihini açıklarken orada olmayarak Zendaya’ya yönelecek ilgiyi kendisine ve ilişkilerine çekmek istemediğini söylemişti.

HAYALİNİ ANLATTI: BİR AN ÖNCE BABA OLUP İŞİ BIRAKMAK İSTİYORUM

Ünlü çift yaşadıkları ilişki hakkında pek konuşmamalarına rağmen Tom Holland dün Men's Health dergisine verdiği röportajla deyim yerindeyse bombayı patlattı.

Holland, Zendaya ile çocuk sahibi olmaya karar verdiklerinde oyunculuğu bırakıp evde kalan bir baba olmayı planladığını açıkladı.

"ÇOCUKLARIM OLUNCA BENİ FİLMLERDE GÖREMEYECEKSİNİZ"

“Çocuklarım olduğunda beni artık filmlerde göremeyeceksiniz” diyen genç yıldızın hayalinin sevgilisiyle bir yuva kurmak olduğu da böylece açığa çıkmış oldu.

“11 yaşından beri çalışıyorum, yıllardır setlerdeyim ve artık yoruldum” diyen Tom Holland Zendaya ile bir çocukları olunca onun çalışmaya devam etmesini istiyor. Kendisi ise Zendaya çalışırken bu çocuğu büyütmenin hayalini kuruyor.

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Yani Örümcek Adam’ın hayali bir “ev babası” olmak.

“Golf oynayıp babalık yapacağım… Ve göz önünden kaybolacağım” diyor 28 yaşındaki yıldız.

2021’den beri birlikte olan aşıkların Londra’nın en lüks bölgelerinden Richmond'da birlikte yaşadıkları 3 milyon sterlinlik bir evleri var. Birlikte köpek de sahiplenen genç çifte film çekimleri olmadığı sürece Londra sokaklarında köpeklerini gezdirirken rastlamak mümkün.

"AŞKIMIZ BENİM İÇİN EN KUTSAL ŞEY"

Zendaya bu aşk hakkında çok fazla açıklama yapmasa da Tom Holland daha önce verdiği bir röportajda ilişkisi hakkında sessiz kalmasını “Bizim aramızdaki bağ aramızdaki en kutsal şey” diyerek açıklamış ve “İlişkim en kutsal tuttuğum şey. Bu konuda konuşmuyorum. Mümkün olduğunca özel tutmak için elimden geleni yapıyorum” demişti.

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