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Genç yetenekleri keşfedecek

Güncelleme Tarihi:

#Beste Açar#Kayahan#Genç Yetenekler
Genç yetenekleri keşfedecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 10:48

Beste Açar, 2015 yılında hayatını kaybeden Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan babası Kayahan’ın eserlerini yeni nesillere ulaştırmak ve genç yeteneklere fırsat sunmak amacıyla ‘Sahne Senin, Gelecek Sensin’ projesini hayata geçirdi.

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Proje kapsamında, müziğe ilgi duyan 10-26 yaş aralığındaki gençler, bir Kayahan şarkısını seslendirerek sosyal medya hesapları üzerinden ileterek başvuruda bulunabilecek.

Genç yetenekleri keşfedecek

Beste Açar “Sanatta tecrübenin en değerli yanı, gençlerle rekabet etmek değil, onların önünü açabilmektir. Artık üretme gücünü yitirmiş isimlerin, gençlerle yarışarak kendilerini yıpratmak yerine yeni kuşaklara destek olması toplum adına daha kıymetlidir” dedi.

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#Beste Açar#Kayahan#Genç Yetenekler

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