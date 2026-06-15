Genç yetenekleri keşfedecek

Haberin Devamı

Proje kapsamında, müziğe ilgi duyan 10-26 yaş aralığındaki gençler, bir Kayahan şarkısını seslendirerek sosyal medya hesapları üzerinden ileterek başvuruda bulunabilecek.

Beste Açar “Sanatta tecrübenin en değerli yanı, gençlerle rekabet etmek değil, onların önünü açabilmektir. Artık üretme gücünü yitirmiş isimlerin, gençlerle yarışarak kendilerini yıpratmak yerine yeni kuşaklara destek olması toplum adına daha kıymetlidir” dedi.