GenÃ§ yaÅŸta servet, ÅŸÃ¶hret ne varsa edindi... Ama en bÃ¼yÃ¼k hayaline hiÃ§ ulaÅŸamadÄ±: Anne olmak iÃ§in kanser tedavisini bile erteledim

Haberin DevamÄ±

Ama yÄ±llarÄ±n ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Kylie Minogue bunlardan biri deÄŸil.Â

57 yaÅŸÄ±ndaki Minogue, daha genÃ§lik Ã§aÄŸlarÄ±nda rol aldÄ±ÄŸÄ± Neighbours (KomÅŸular) dizisiyle yÄ±ldÄ±z gibi parladÄ±. SonrasÄ±nda mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda da yÃ¼kseldi.

Bu sÃ¼reÃ§te en gÃ¼zel yerlerde yaÅŸadÄ±, Ã§ok para kazandÄ±. DÃ¼nyanÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkekleriyle unutulmaz aÅŸklar yaÅŸadÄ±.

Ama gerÃ§ekleÅŸmesini en Ã§ok istediÄŸi hayaline hiÃ§ ulaÅŸamadÄ±: Anne olmak!

HAYALÄ°NE KAVUÅžMAK Ä°Ã‡Ä°N HAYATINI BÄ°LE TEHLÄ°KEYE ATTI

Bunun en Ã¶nemli nedeni de yÄ±ldÄ±zÄ±n, iki kez mÃ¼cadele etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± kanser. 2005 yÄ±lÄ±nda kamuoyuna meme kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± Minogue.

HayatÄ±nÄ± konu alan ve bir dijital platformda yayÄ±nlanan Kylie adlÄ± belgeselde de 2021 yÄ±lÄ±nda bir kez daha ve herkesten gizli kanserle mÃ¼cadele ettiÄŸini ilk kez sÃ¶yledi Minogue.

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte o sÄ±rada en bÃ¼yÃ¼k hayaline ulaÅŸmak iÃ§in hayatÄ±nÄ± tehlikeye atÄ±p kemoterapiyi bile ertelediÄŸini sÃ¶yledi.

Yine de Kylie Minogue en bÃ¼yÃ¼k hayaline ulaÅŸÄ±p anne olamadÄ±.





KANSER TEDAVÄ°SÄ°NDEN Ã–NCE TÃœP BEBEK TEDAVÄ°SÄ°

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Kylie Minogue, ilk olarak 2005 yÄ±lÄ±nda meme kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nda tÃ¼p bebek tedavisi iÃ§in kemoterapiyi daha ileri bir tarihe ertelediÄŸini anlattÄ±.

Ama sonuÃ§ olarak meme kanseri tedavisine dÃ¶ndÃ¼. Bu da doÄŸal yollardan anne olma ÅŸansÄ±nÄ± olumsuz etkiledi.

Yine de her bedeli gÃ¶ze alÄ±p anne olmak istedi Kylie Minogue. O sÃ¼reÃ§te taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne ve evlat edinme yÃ¶ntemlerini de gÃ¶zden geÃ§irdi.

ArtÄ±k 60 yaÅŸÄ±na gelen Kylie Minogue, hala anne olabilmiÅŸ deÄŸil.

Â



'KORKUTUCU BÄ°R KARARDI'

YÄ±ldÄ±z, belgeselde bu sÃ¼reci de anlattÄ±. Kanser tedavisi baÅŸlamadan Ã¶nce doktorlar ona ileride anne olmak isteyip istemediÄŸini sordu. O da bir Ã§ocuk sahibi olma umuduyla tÃ¼p bebek tedavisine baÅŸladÄ±. Ama sonuÃ§ hep hÃ¼sran oldu.

Haberin DevamÄ±

BirkaÃ§ kez tÃ¼p bebek yapmayÄ± denediÄŸini anlatan Minogue "KÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir umutla, denemeden duramayacaÄŸÄ±ma inanarak Ã§abaladÄ±m. EÄŸer anne olabilseydim bu mucize sayÄ±lÄ±rdÄ±. Ama olmadÄ±" dedi.

DoÄŸrusu ciddi hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadeleyi erteleme kararÄ± da Ã§ok kolay olmadÄ± onun iÃ§in.

"TeÅŸhis aldÄ±ÄŸÄ±mda 36 yaÅŸÄ±ndaydÄ±m. TÃ¼p bebek denemek iÃ§in kemoterapiyi bile erteledim. Bu korkutucu bir durumdu" diye konuÅŸtu.





DOÄžMAMIÅž BEBEÄžÄ°NE DUYGU DOLU MEKTUP

Bu arada Minogue, sahip olmayÄ± hayal ettiÄŸi bebeÄŸine yazdÄ±ÄŸÄ± duygu dolu bir mektubu da okudu.. Ki o mektubun her satÄ±rÄ± anne olmak isteyip olamayan birÃ§ok kadÄ±nÄ±n yÃ¼reÄŸini titretecek tÃ¼rden.

Haberin DevamÄ±

"Uzaklardaki Ã§ocuÄŸum, Ã§iÃ§eÄŸim... RÃ¼zgarda savruluyor musun? Sana hayat Ã¼flÃ¼yorum, beni hissedebiliyor musun?" satÄ±rlarÄ± yer alÄ±yor Minogue'un doÄŸmamÄ±ÅŸ Ã§ocuÄŸuna yazdÄ±ÄŸÄ± satÄ±rlarda.

Sonra da ÅŸÃ¶yle devam ediyor: "Bir umut battaniyesine sarÄ±ldÄ±m, dÃ¼ÅŸlerin yataÄŸÄ±nda uyuyorum. Sanki sonsuzluÄŸa adÄ±m attÄ±m. RÃ¼zgarÄ±n hangi yÃ¶nden eseceÄŸini kim bilebilir?"





ANNE OLMAYI HÄ°Ã‡ Ä°STEMEYEN KARDEÅžÄ°NÄ°N BÄ°R OÄžLU VAR

Kendisi bir bebeÄŸi kucaÄŸÄ±na alabilmek iÃ§in Ã§Ä±rpÄ±nÄ±rken hiÃ§ Ã§ocuk istemeyen kardeÅŸi Dannii Minogue ise hali hazÄ±rda bir erkek Ã§ocuk annesi.

Kylie Minogue'u konu alan belgeselde konuÅŸan Dannii Minogue; bu yÃ¼rek burkan durum hakkÄ±nda konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

Eski kocasÄ± Kris Smith'ten Ethan adÄ±nda bir oÄŸlu olan Dannii "HiÃ§bir zaman kendimi bir ebeveyn olarak gÃ¶rmemiÅŸtim. Oysa Kylie kendini hep bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼yordu. Bu gerÃ§ekten yÃ¼rek burkan bir durum" dedi.

Â