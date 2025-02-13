Genç yaşta evlendi, kocasıyla çiftliğe yerleşti… Artık keçileri ve eşekleriyle yaşıyor

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Stranger Things dizisinin yıldızı olan o küçük kız birkaç gün sonra 21’inci yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

GENÇ YAŞTA EVLENDİ, HOLLYWOOD’U BIRAKIP ÇİFTLİK YAŞAMINA KAÇTI

Üstelik o artık evli ve mutlu bir kadın. Ünlü şarkıcı Jon Bon Jovi’nin oğlu Jake Bongiovi ile Mayıs 2024’te evlenen Millie Bobby Brown, Hollywood’daki hayatını bırakıp kocasıyla birlikte bir çiftliğe yerleşti.

Çok genç yaşta evlilik yaptığı için de eleştirilerin hedefi olan eski çocuk yıldız bu çiftlikteki yaşamını anlattı.

Millie Bobby Brown, sosyal medyada bu doğal ve huzurlu yaşamın güzel görüntülerini paylaşsa da aslında bir çiftliğe yerleşmesinin sebebi bu değil.

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KOYUNLARI, KEÇİLERİ VE EŞEKLERİ VAR

Vanity Fair'in Mart 2025 sayısının kapağına çıkan genç yıldız kocası Jake Bongiovi ile birlikte Georgia'daki çiftliklerinde kedisi ve terapi köpeğinin yanı sıra çok sayıda koyun, keçi, inek ve eşeğe bakıyor.

Birçok influencer’ın bu tarz bir hayat tarzı yaşarmış gibi içerikler paylaştığını söyleyen Millie Bobby Brown kendisinin ise bunları fotoğraf paylaşmak için değil gerçekten hayvanları ve onlarla yaşamayı çok sevdiği için yaptığını belirtiyor.





“BU İŞ GÖSTERİŞ İÇİN OLMAZ, BEN HER ŞEYİ KENDİ ELLERİMLE YAPIYORUM”

“Eğer çıplak ellerinizle at pisliği toplamıyor ya da bir ineği yıkamıyorsanız, o hayat sizin için yaratılmamış demektir. Hem de hiç.” diyen Millie Bobby Brown bir yandan da barınaklardan kurtardığı hayvanları sahiplendirmek için uğraşıyor ve onları çiftliğinde misafir ediyor.

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Çiftlik yaşamı ünlü oyuncuda öyle bir tutku haline gelmiş ki Millie Bobby Brown bir yandan da veterinerlik fakültesinden diploma almaya uğraşıyor.

VETERİNERLİK OKUYOR, HAYVANLARIN SAĞLIĞI DA ONA EMANET OLACAK

Ameliyatları izleyeceği bir staja hazırlanan yıldız isim böylelikle çiftliğinde yaşayan hayvanların yaralarını tedavi edebiliyor hatta nabızlarını, tansiyonlarını bile ölçüyor ve her şeyleriyle kendisi ilgilenebiliyor.

Millie Bobby Brown, Jon Bon Jovi’nin modellik yapan oğlu Jack Bongiovi ile evlenmeden önce Instagram’dan tanışmış, bir süre bu internet arkadaşlığını sürdürdükten sonra 2021’de ilk kez bir selfie paylaşarak aşkını ilan etmişti.

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ERKENDEN YAPTIĞI EVLİLİĞE KIZANLAR OLMUŞTU

Ünlü oyuncunun hayranları bu kadar genç yaşta hemen evlenmesini doğru bulmasa ve onun için kaygılansa da ünlü çift çok mutlu olduklarını ve birbirlerini bulduktan sonra beklemek istemediklerini söylemişti.

Efsane şarkıcı Jon Bon Jovi de oğlunun evliliğini desteklemiş, gelinine de kucak açarak yuva kurmalarına arka çıkmıştı.