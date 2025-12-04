Genç yaşta bir evlilik eskitmişti... Şimdi sıra ikinciye geldi: Ünlü yıldız yine nişanlandı

Haberin Devamı

Daha küçücük bir çocukken Hannah Montana dizisiyle yıldız olan Miley Cyrus ile Maxx Morando evlilik yolunda ilk adımı atıp atmadığı birkaç gündür tartışmaların odağındaydı.

Sonunda Cyrus, konuk olduğu bir TV programında bu konudaki bütün sorulara son noktayı koydu. Yani söylentileri doğruladı.

Country müzik dünyasının ünlülerinden Billy Ray Cyrus ile eski karısı Tish'in kızı olan Miley, evlilik teklifinin detaylarını da konuk olduğu programda anlattı.

Cyrus, sevgilisinin evlenme teklifi karşısında "şaşırdığını" söyledi.

Good Morning America adlı programa konuk olan 33 yaşındaki Miley Cyrus "Ben aslında öyle kolay şaşıran biri değilim. Genellikle durumu kontrol etmeyi severim. Ama bu kez tamamen teslim oldum" diye konuştu.

Haberin Devamı

Sonra da şunları söyledi: "Ama size söylüyorum, çok ama çok şaşırdım."

Miley Cyrus, programda 27 yaşındaki Maxx Morando'nun kendisine evlenme teklif ederken verdiği yüzüğü de kameralara gösterdi.

Aslına bakılırsa Cyrus'ın parmağındaki o yüzük geçen aydan bu yana dikkat çekiyordu. Genç yıldızın nişan yüzüğünün ünlü tasarımcı Jaquie Aiche'nın imzasını taşıdığını da not düşelim.

Cyrus ile Morando, 2021 yılından bu yana flört ediyor.

İlişkilerini öyle çok fazla göz önüne çıkarmayan çift, Avatar: Fire and Ash (Avatar: Ateş ve Kül) filminin galasında kırmızı halıya birlikte çıktı.

Orada da Cyrus'ın parmağındaki yüzük dikkat çekti. Elbette çift hakkında nişan söylentileri çıktı.

Tam bu söylentiler yayılırken de Miley Cyrus, işi çok uzatmadan gerçekten nişanlandıklarını doğruladı.

Miley Cyrus, ilk evliliğini genç kuşağın başarılı oyuncularından Liam Hemsworth ile yapmıştı. Bu arada Hemsworth'un de geçtiğimiz eylül ayında, Gabriella Brooks ile nişanlandığını hatırlatalım.