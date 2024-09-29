Genç yaşında ölen babasına hasret büyümüştü… Şimdi o da anne oldu: Dünyaya hoş geldin oğlum!

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Dünya çapında milyonlarca hayranı olan ünlü grup Nirvana’nın solisti, daha sadece 27 yaşında hayata veda ettiğinde, bir diğer ünlü şarkıcı Courtney Love’la evliliğinden doğan tek çocuğu, kızı Frances Bean daha iki yaşında bile değildi.

Babasına hasret bir kız çocuğu olan ve annesi Courtney Love ile değil babaannesi ve halasıyla büyüyen Frances Bean Cobain, 3 yıllık mutsuz bir evliliğin ardından geçen yıl aşkı yeniden bulmuş ve geçen yıl ünlü sporcu Riley Hawk’ın oğlu Tony Hawk’la hayatını birleştirmişti.

Efsane şarkıcı Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain 32 yaşında ilk kez anne olmanın sevincini yaşadı

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Ekim 2023’te evlenen Frances Bean Cobain ve Riley Hawk daha evliliklerinin birinci yılı dolmadan oğullarına kavuştu. Bebeklerinin ilk fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü çiftin adını Ronin Walker Cobain Hawk koydukları oğulları 17 Eylül’de dünyaya geldi.

Frances Bean Cobain geçen ekim ayında ünlü sporcu Riley Hawk’ın oğlu Tony Hawk'la evlenmişti

32 yaşındaki teze anne Frances Bean oğlunun minik elini tuttuğu siyah beyaz fotoğraflarını paylaşıp “Dünyanın en güzel oğlu hoş geldin. Seni her şeyden çok seviyoruz” yazdı.

Yaşasaydı şimdi 57 yaşında olacak Kurt Cobain ise ne yazık ki tek çocuğunun oğlunu, torununu hiç tanıyamayacak… Ancak genç yaşında hayata veda eden Kurt Cobain'in geride bıraktığı müzik külliyatı ve büyük serveti kızının kontrolünde ve bir gün de torununa kalacak...

Ünlü çiftin ilk çocukları 17 Eylül'de dünyaya geldi, çift bebeklerinin ilk fotoğraflarını ise sosyal medya hesaplarından böyle paylaştı

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Frances Bean, kocası Riley ile olan aşkını ilk kez 2022'de Instagram'dan paylaştığı aşk pozlarıyla açıklamıştı.

Çift, 7 Ekim 2023'te Frances'in vaftiz babası olan R.E.M. solisti Michael Stipe'ın yönettiği Viktorya döneminden esinlenen samimi bir törenle nikâh masasına oturdu.

Bir yandan modellik yapan bir yandan da görsel sanatlarla uğraşan başarılı bir sanatçı olan Frances Bean Cobain birkaç yıl önce, kendisi bebekken ölen babası Kurt Cobain için “Ortaya koyduğum sanatı beğenmese bile, olduğum insanla gurur duyacağını umuyorum” demişti...