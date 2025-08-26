Genç yaşında boy boy çocukları oldu, üçünü evde doğurdu… Kimi kucakta kimi pusette geziyor…

Haberin Devamı

Genç yaşına rağmen upuzun bir kariyere sahip olan ünlü oyuncu ve şarkıcı bir yandan da boy boy çocuklarıyla artık hayatında yeni bir sayfa açtı.

37 yaşındaki Hilary Duff dört çocuğu ve müzisyen eşi Matthew Koma’yla birlikte daha sessiz sakin ve gözlerden uzakta bir hayat sürüyor.

Geçtiğimiz gün küçük kızı kucağında, arkasında da yardımcısı puseti iterken paparazzilere yakalanan Hilary Duff’ın yüzünden gülücükler eksik olmadı.

Oldukça mutlu ve neşeli bir görüntü veren Hilary Duff küçük kızıyla fotoğrafçılara adeta poz verdi.

6 yıl evli kalıp 2016’da ayrıldığı ilk eşi Mike ComrieDen Luca adında 12 yaşında bir oğlu olan Hilary Duff 2019’da evlendiği Matthew Koma’yla birlikte ailesini genişletti.

Çift 6 yıllık evliliklerinde peş peşe 3 çocuk sahibi oldu. Hilary Duff ilk çocuğunu hastanede doğursa da diğer doğumlarını evde, suda yapmayı tercih etmişti.

Hatta bu özel anların fotoğraflarını da tüm açıklığıyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Matthew Koma’dan 6 yaşında Violet, 4 yaşında Mae ve 1 yaşında Townes adında üç de kızı olan Hilary Duff’ın ilk evliliğinden olan oğlu Luca da onlarla birlikte yaşıyor.

6 kişilik ailesinin bolca mutluluk ve kaosla dolu hayatından kesitleri sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Hilary Duff epey zorlansa ve kariyerini geri plana atmak zorunda kalsa da halinden memnun.

2023’ün sonunda, dördüncü çocuğuna hamileyken “Uykusuz geceler yine bizi bekliyor” diye açıklama yapan Hilary Duff yine de halinden oldukça memnun görünüyor.

Hatta kimi zaman şakayla karışık daha önce çocuk defterini kapattıklarını söylese bile bir kez daha anne olma fikrine hâlâ sıcak bakıyor.

Bundaki en büyük pay ünlü yıldızın eşine olan aşkı ve çocuklarını büyütürken ondan aldığı destek.

Hilary Duff kocası Matthew Koma’nın haziran ayındaki doğum gününde ve hemen ardından kutlanan Babalar Günü’nde bunu açıkça belirten paylaşımlar yapmıştı.

Eşinin 38’inci yaş gününü kutlarken ona olan aşkını satılara döken Hilary Duff bir baba olarak da ondan başkasını düşünemediğini söylemiş ve kocasına “İyi ki çocuklarımın yarısı sensin… Bu konuda öyle şanslıyım ki!” diye seslenmişti.

Matthew Koma da elbette ona üç çocuk veren, evlatları uğruna kariyerini hiçe sayan karısının bu emeğini ve fedakarlığını görmezden gelmiyor.

Ünlü müzisyen de Hilary Duff’ın doğum gününde ona "Her gün, üstesinden gelinemeyecek şeyleri bile idare etme yeteneğinle beni büyülüyorsun... Bunu öylesine kolay ve zarif bir şekilde yapıyorsun ki… Seni süper anne ve süper eş yapan sonsuz bir enerji ve sabrın var. En çılgın hayallerini bile gerçeğe dönüştürüyorsun” demişti.