Genç sevgilisi ona 83 yaşında bir erkek evlat vermişti… ‘Ayrıldık’ dediler ama birbirlerinden kopamadılar

Sinemanın efsane ismi iki yıl önce herkesi şaşkına çevirerek yeniden baba olmuş, ömrünün sonbaharında bir erkek çocuğu daha olmuştu. Usta aktör oğlunun annesi olan genç sevgilisiyle de gözler önünde bir ilişki yaşamıştı.

2023’te doğan dördüncü çocuğu, Roman adını verdiği oğlu 2 yaşını dolduran Al Pacino ve çocuğunun annesi 32 yaşındaki Noor Alfallah, geçen gece Beverly Hills'te bir partiden birlikte çıkarken görülmeleriyle yeniden bir araya geldikleri söylentilerini alevlendirdi.

Büyük yapım şirketlerinde yöneticilik yapan ve iyiden iyiye Hollywood’da kendine isim yapan Noor Alfallah’ın, 68 yaşındaki ABD'li televizyon sunucusu ve komedyen Bill Maher ile birlikte olduğu söylentileri vardı.

Ancak Al Pacino ve Noor Alfallah oğulları doğduktan kısa bir süre sonra ayrıldılar ve yollarına yalnız devam ettiler. Hatta Noor Alfallah bu süreçte birçok başka kişiyle görüştü, paparazzilere yakalanmaya devam etti.

Ayrılıkları konusunda bir yorum yapmasalar da artık sevgili olmadıkları yakın çevreleri tarafından bilinen ikili her şeye rağmen birbirlerinden de kopmadılar ve sık sık birlikte çıktıkları yemek randevularında ya da yürüyüşlerde birlikte görüldüler.

Hakkında aşk söylentileri çıkan Bill Maher’le de birlikte olmadığını iddia eden Noor Alfallah bir kez daha Al Pacino ile bu özel partiye giderken görülünce ikilinin arasındaki aşkın yeniden alevlendiği konuşulmaya başladı.

Daha doğrusu bu görüntüler ABD basını tarafından yeniden birlikteler şeklinde duyuruldu.

Al Pacino ve Noor Alfallah’ın birlikte gittikleri özel partide Hollywood’un başka yıldızları, Leonardo DiCaprio, Sacha Baron Cohen ve Kevin Costner gibi isimler de vardı.

Noor Alfallah partiye uzun siyah kadife bir elbise ve bilekte botlarla gitmiş, Al Pacino da mavi pantolon ve mor bir palto giymişti, başında da şık bir fular vardı ve koruması usta oyuncuya yağmurdan korunması için şemsiye tutuyordu.

Al Pacino ve Noor Alfallah partiden ayrı ayrı çıkmış olsalar da aynı arabaya bindiler ve eve dönüş yolculuğu için direksiyona Noor geçti.

Çiftin iki yaşında Roman adında bir oğlu var.

Noor Alfallah Al Pacino’nun çocuğunu doğurmadan önce de kendinden yaşça epey büyük erkeklerle birlikte olmasıyla gündeme gelmişti. Ünlü yapımcının 2017'de 79 yaşındaki Mick Jagger ile de sevgili olduğu, o günlerde 22 yaşında olduğu biliniyor.

Al Pacino’dan hamile olduğu ortaya çıkınca Alfallah’ın usta aktörün servetinin peşinde olabileceği de çok konuşulmuştu ancak Alfallah zaten aileden zengin ve kendi işinden de çok para kazanıyor ve hatırı sayılır bir birikimi var…

