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Genç şarkıcı hayatını kaybetti, acı haberi menajeri duyurdu

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#Duygu Kiraz#Epilepsi#Şarkıcı
Genç şarkıcı hayatını kaybetti, acı haberi menajeri duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 08:59

Şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti. Acı haberi, Kiraz'ın menajeri duyurdu. FilmSan Vakfı'nın sosyal medya hesabında da baş sağlığı mesajı yayınlandı.

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Duygu Kiraz'ın menajeri  "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Yarın (bugün) Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır o küçücük bedeni... İkindide gelmek isteyen son gorevini yapmak isteyen dostlarına arkadaşlarına duyurulur" notunu yayınladı.

Film-San Vakfı'nın hesabında ise şu mesaj paylaşıldı:

"Film-San Vakfı Üyelerimizden Ses Sanatçısı Duygu Kiraz’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz"

Duygu Kiraz epilepsi nöbeti nedeniyle hayatını kaybetti.

Genç şarkıcı hayatını kaybetti, acı haberi menajeri duyurdu

 

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#Duygu Kiraz#Epilepsi#Şarkıcı

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