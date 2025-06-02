Ünlü çiftin düğünü unutulur gibi değildi... Gelinin babasıyla dansı herkesi duygulandırdı... Mutluluğa doğru uç güzel kızım!

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Hemen söyleyelim evlenen çiftin anne ve babaları... Özellikle de kız babaları.

Şöyle bir etrafınıza baktığınızda ya da belki sizin başınıza geldi... Düğünün sonunda damadını karşısına alıp gözyaşlarını zor tutarak "Kızıma iyi bak damat.. Onu üzme" diyen çok baba görmüşsünüzdür.

Damadına böyle bir uyarıda bulundu mu bilinmez ama İngiliz oyuncu Dani Dyer'ın futbolcu sevgilisi Jarrod Bowen ile evlendiği gösterişli düğünde gelinin babası da bir an bütün dikkatleri üzerinde topladı.

Uzun süredir birlikte olan Dani Dyer ile Jarrod Bowen, hafta sonu gösterişli bir törenle evlendi.

Bunun nedeni de bembeyaz gelinliği içindeki kızına sımsıkı sarılıp onunla yaptığı duygusal baba- kız dansıydı.

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Uzun süredir birlikte olan Dani Dyer ile West Ham takımında top koşturan Jarrod Bowen, geçtiğimiz hafta sonu hafızalardan kolay çıkmayacak bir törenle evlendi.

Genç çiftin düğünü, Buckinghamshire'daki beş yıldızlı lüks bir otelde yapıldı.

Törende Dani ile Jarrod'ın ne kadar mutlu olduğu gözlerden kaçmadı elbette. Ama törene katılan 150 konuk için en duygusal an Dani Dyer'ın babası Dannny ile yaptığı danstı.

Dani Dyer, ilk dansını elbette kocasıyla yaptı. Sonra sıra baba-kız dansına geldi... O anlarda da hem gelin ile babası hem de konuklar duygu seline kapıldı.

28 yaşındaki Dyer ile onunla aynı yaştaki futbolcu Jarrod Bowen, konuklarının huzurunda birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar" birlikte kalma sözü verdi.

Gecenin ilk dansını da mutlu çift birbirlerinin kollarında yaptı. Sonunda da genç oyuncu Dani Dyer'ın babasıyla yaptığı dansa sıra geldi.

Oyuncunun babası Danny, beyaz gelinliği içinde mutluluktan uçan kızıyla birlikte duygusal bir dans yaptı.

Sonra da kızına sımsıkı sarılıp onu alnından öptü. Konuklar ise baba ile kızını bir yandan alkışlarken bir yandan da duygu seline kapıldı.

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ÜNLÜ ŞARKI EŞLİĞİNDE DANS ETTİLER: Dani Dyer, babasıyla duygusal dansını Ray Charles'ın ünlü Georgia On My Mind adlı şarkısının bir yorumu eşliğinde yaptı. Mutlu gelin, düğün gününü "Bütün hayatının en mutlu günü" olarak tanımladı sosyal medya hesabında.

Baba- kız dansının sonunda Danny Dyer, kızının alnına bir öpücük kondurdu.

Bu arada küçük bir hatırlatma... Her ne kadar Dani ve Jarrod, yeni evlenseler de yıllardır üç çocuklarını büyütüyorlar. Çiftin 4 yaşında Santiago adında bir oğlu ile iki yaşında Summer ve Star adında ikiz kızları bulunuyor. Üç çocuk da anne ve babalarının düğününde hazır bulundu.

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