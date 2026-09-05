Genç müzisyenin acı sonu... Hamile karısı ve 3 yaşındaki kızıyla evinde katledildi... Dadıya bile acımadılar!

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Meksika'da iyi tanınan Indie rock gruplarından Camilo Septimo'nun klavyecisi 38 yaşındaki Jonathan Melendez, 35 yaşındaki 4 aylık hamile karısı Ana Paula ve 3 yaşındaki kızları Sofia evlerinde ateşli silahla öldürülmüş olarak bulundu.

Korkunç olayda Melendez çiftinin yanında dadı olarak çalışan 21 yaşındaki Aleida Romero Victorio da hayatını kaybetti.

Polisin verdiği bilgiye göre dört kurban, Zaragoza'nın Atizapan kentindeki Zona Esmeralda'daki evde bulundu.

Melendez, karısı, kızı ve onun dadısının cansız bedenlerinin yanında, olaydan zarar görmemiş altı yaşında bir erkek çocuk da bulundu.

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Yetkililere göre iki kurban elleri bağlı halde katledildi... Küçük kız da dahil üç kurbanın başından, dördüncü kurbanın ise sırtından vurulduğu da polisin açıklamasında yer aldı.

Yaptığı araştırmalar sonucunda polis cinayetin 1 Eylül günü saat 17.30 ile 19:40 arasında işlendiğini belirledi.

Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı.

Jonathan Melendez'in klavyecisi olduğu Camilo Septimo grubu da yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla korkunç olayı doğruladı... Paylaşımda "Bugün onun hayatını, müziğini, ışığını ve onu tanıma ve onunla aynı yolda yürüme şansına sahip olan bizlerle paylaştığı zamanı onurlandırıyor ve kutluyoruz" denildi.

Meksika Kamu Güvenliği Bakanı Omar García Harfuch, zanlılardan Diego Sebastian'ın geçmişte Jonathan Melendez ile birlikte çalıştığını belirtti.

Polis, zanlılardan Diego Sebastian'ın, bir süre birlikte çalıştığı Melendez'in dairesine çıkarken asansörde güvenlik kamerasına takılan görüntülerini paylaştı.

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Bu tanışıklıktan yararlanıp diğer zanlıyla birlikte kolayca Melendez'in evine girmiş olabileceğini söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un da bu korkunç cinayetin bir an önce aydınlatılması gerektiği konusunda açıklama yaptığı belirtiliyor. Başkan Sheinbaum, cinayetin aydınlatılması için her tür desteğin verileceğini de sözlerine ekledi.