Genç müzisyenin acı sonu... Hamile karısı ve 3 yaşındaki kızıyla evinde katledildi... Dadıya bile acımadılar!

Güncelleme Tarihi:
Meksika'da iyi tanınan Indie rock gruplarından Camilo Septimo'nun klavyecisi 38 yaşındaki Jonathan Melendez, 35 yaşındaki 4 aylık hamile karısı Ana Paula ve 3 yaşındaki kızları Sofia evlerinde ateşli silahla öldürülmüş olarak bulundu.
Polisin verdiği bilgiye göre dört kurban, Zaragoza'nın Atizapan kentindeki Zona Esmeralda'daki evde bulundu.
Melendez, karısı, kızı ve onun dadısının cansız bedenlerinin yanında, olaydan zarar görmemiş altı yaşında bir erkek çocuk da bulundu.
Yaptığı araştırmalar sonucunda polis cinayetin 1 Eylül günü saat 17.30 ile 19:40 arasında işlendiğini belirledi.
Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı.
Meksika Kamu Güvenliği Bakanı Omar García Harfuch, zanlılardan Diego Sebastian'ın geçmişte Jonathan Melendez ile birlikte çalıştığını belirtti.
Bu tanışıklıktan yararlanıp diğer zanlıyla birlikte kolayca Melendez'in evine girmiş olabileceğini söyledi.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un da bu korkunç cinayetin bir an önce aydınlatılması gerektiği konusunda açıklama yaptığı belirtiliyor. Başkan Sheinbaum, cinayetin aydınlatılması için her tür desteğin verileceğini de sözlerine ekledi.