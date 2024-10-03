Genç kadınlara destek verecek

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Oyuncu, UNDP Türkiye öncülüğünde hayata geçirilecek ve genç kadınların sürdürülebilirlik alanında lider olmalarına katkı verecek projede yer alarak genç kadınlara ilham verecek.

UNDP ve Boyner Grup ortaklığında hayata geçirilecek proje, Türkiye’deki üniversitelerin 3 ve 4’üncü sınıflarında okuyan, yeni mezun ya da lisansüstü eğitimlerine devam eden genç kadınların sürdürülebilirlik alanında etkin rol almalarını sağlamayı amaçlıyor.

Dizdar, sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki bilinçlendirme çalışmalarına katkı sunacak. Oyuncu, projenin tanıtım filminde rol alacak.