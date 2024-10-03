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Genç kadınlara destek verecek

Güncelleme Tarihi:

#Merve Dizdar#Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı#UNDP
Genç kadınlara destek verecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 08:45

Merve Dizdar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yeni projesinde gönüllü destekçi oldu.

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Oyuncu, UNDP Türkiye öncülüğünde hayata geçirilecek ve genç kadınların sürdürülebilirlik alanında lider olmalarına katkı verecek projede yer alarak genç kadınlara ilham verecek.

UNDP ve Boyner Grup ortaklığında hayata geçirilecek proje, Türkiye’deki üniversitelerin 3 ve 4’üncü sınıflarında okuyan, yeni mezun ya da lisansüstü eğitimlerine devam eden genç kadınların sürdürülebilirlik alanında etkin rol almalarını sağlamayı amaçlıyor.

Genç kadınlara destek verecek

Dizdar, sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki bilinçlendirme çalışmalarına katkı sunacak. Oyuncu, projenin tanıtım filminde rol alacak.

 

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#Merve Dizdar#Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı#UNDP

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