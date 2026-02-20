Genç aşıklar rahat etmek için restoranı kapattı… Onlar içeri girdi, kapılar kilitlendi

Haberin Devamı

Biri sinemanın biri de ekranın ve sosyal medyanın en büyük yıldızlarından olan genç aşıklar peşlerine bir gazeteci ordusu takılmadan adım bile atamaz haldeler.

Artık bu yoğun ilgiden bunalan Kylie Jenner ve Timothee Chalamet çifti geçen gece Los Angeles'taki bir pizzacıda akşam yemeği yedi.

Alışkın olduğumuz şekilde süslenip püslenip lüks mekanlara gitmek yerine cadde üstündeki basit bir pizzacıda samimi bir akşam geçirmek isteyen çift yine peşlerindeki paparazzilerden kurtulamadı.

Yıldız oyuncu ve makyaj imparatoriçesi, pizzacının tezgahında yemek yerken bir yandan da öpüşüp koklaşmadan duramadı.

Haberin Devamı

30 yaşındaki Chalamet siyah fermuarlı bir kapüşonlu sweatshirt giyerken, 28 yaşındaki Jenner ise bej bir trençkot giymişti.

Çift bu aşk randevusunda da gazetecilere yakalanmaktan kaçamadı ve boy boy fotoğrafları çekildi.

Ancak gittikleri restoran, ünlü çiftin yemeklerini rahatça yiyebilmesi ve mekanın meraklı hayranlarla dolup taşmaması için diğer müşterilere kapılarını kilitledi.

Jenner ve Chalamet 2023'ten beri birlikte.

Artık ilişkileri giderek ciddileşen ve birlikte yaşamaya başladıkları söylenen ünlü çiftin evliliğe de sıcak baktıkları konuşuluyor.

Timothee Chalamet'in Kylie Jenner'ın, eski sevgilisi rapçi Travis Scott'tan doğan 8 yaşındaki kızı Stormi ve 4 yaşındaki oğlu Aire’yle de gayet iyi anlaştığı ve babalık fikrine de iyice ısındığı söyleniyor.

İlişkilerinin ilk yılında genelde kaçamak şekilde görüşen aşıklar son zamanlarda kırmızı halı davetlerinde ya da baş başa çıktıkları randevularda yaşadıkları aşkı saklamamaya başladılar.

Haberin Devamı

“Marty Supreme” filmindeki rolüyle birçok ödül kazanan ve Oscar’a da aday olan Timothee Chalamet ödül konuşmalarında sevgilisi Kylie Jenner’a da teşekkür etti ve yaşadıkları aşkın güzelliğinden bahsederek ilişkisine büyük bir ciddiyetle sahip çıktığını kanıtlamış oldu.

4 Ocak'ta Critics' Choice Ödülleri'nde sahneye çıkan Chalamet “Üç yıldır birlikte olduğum partnerime teşekkür etmek istiyorum” dedi ve kabul konuşmasında “İlişikimiz için teşekkür ederim. Seni seviyorum. Sensiz bunu yapamazdım” diye devam ederek sevgilisi Kylie’yi de onurlandırmayı unutmadı.