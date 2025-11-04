Ünlü şef yıl bitmeden kızını evlendiriyor: Soyadını almak için sabrım kalmadı!

Haberin Devamı

Yıl bitmeden de dünya, gösterişli bir evlilik törenine tanıklık edecek. Söz konusu düğünün hazırlıkları da neredeyse bir yılı aşkın bir zamandır devam ediyor.

Öyle ki artık önümüzdeki ay hayatlarını resmen birleştirecek olan gençlerin heyecandan yürekleri ağızlarına gelmiş durumda.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI SONA GELMEK ÜZERE

Bu tatlı aşk öyküsünün kahramanları ünlü şef Gordon Ramsay'in kızı Holly Ramsay ile madalyalı olimpik yüzücü Adam Peaty.

Geçen yıl eylül ayında nişanlandıklarını açıklayan Holly ile Adam, bu yıl aralık ayında yani tam da Noel döneminde evlenecekler. Elbette gelinlik dahil, düğünle ilgili tüm hazırlıklar da artık sona gelmek üzere.

Düğün yaklaştıkça Holly Ramsay ile Adam Peaty'nin heyecanı da giderek yükseliyor.

25 yaşındaki Holly Ramsay de sosyal medya hesabı üzerinden bu konudaki heyecanını herkese ilan etti.

'SENİN EŞİN OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM': Genç gelin adayı Peaty ile romantik anlar yaşarken çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasından paylaştı. Holly "Bir sonra gideceğimiz düğünün kendi düğünümüz olduğunu artık söyleyebiliriz. Senin eşin olmak için sabırsızlanıyorum" diye yazdı.





Ünlü şef Gordon Ramsay de kızının büyük mutluluğunu paylaşıyor. Nişan açıklandığında Adam Peaty'ye "Aileye hoş geldin" diyen Ramsay, düğünde de Holly'yi ona kendi elleriyle teslim edecek.





BEYAZ ELMASTAN BİRAZ DAHA UYGUN FİYATLI

Holly Ramsay ile Adam Peaty, nişan haberini de sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

O paylaşımlarda Holly Ramsay'in sarı taşlı yüzüğü herkesin dikkatini çekti. İşte o yüzük o günden beri sık sık mücevher uzmanları tarafından masaya yatırılıyor.

Holly Ramsay'in parmağını süsleyen o yüzüğün sarı altından bir kaide üzerine oturtulmuş sarı bir elmas olduğunu söyleyelim. Oval kesim bu elmasın etrafında da aynı renk daha küçük elmaslar yer alıyor.

Uzmanlara bakılırsa sarı renkli elmaslar beyaz olanlardan biraz daha uygun fiyata satılıyor. Bir başka deyişle Adam Peaty, sevgilisine nişan yüzüğü alırken biraz "eli sıkı" davranmış...

Ama böyle söyledik diye bu elmas yüzüğün o kadar da ucuz olduğunu düşünmeyin. Çünkü uzmanların söylediğine göre söz konusu yüzüğün İngiltere'deki satış fiyatı 23 bin sterlin civarında.

Adam Peaty'nin net serveti için kesin bir rakam söylemek mümkün değil. Ama İngiliz basınına bakılırsa 780 bin ile 3.9 milyon sterlin arasında bir noktada varlığı bulunuyor genç sporcunun. Bu arada Holly'nin babası ünlü şef Gordon Ramsay'in ise 170 milyon sterlinden fazla serveti olduğunu hatırlatalım.

HEM SONSUZ AŞKIN HEM DOĞURGANLIĞIN SİMGESİ

Bunları söyledikten sonra Holly'nin sarı elmas nişan yüzüğüne dönelim.

Uzmanlara bakılırsa bu oval kesim hem sonsuz aşkın hem de doğurganlığın simgesi.

Yeri gelmişken Adam Peaty'nin eski sevgilisi Eiri Munro'dan üç yaşında George adında bir oğlu olduğunu not düşelim. Hatta Adam ile Holly'nin çok kalabalık bir aile kurmak istediklerini yani çok sayıda çocuk hayal ettiklerini de ekleyelim. Tıpkı Holly'nin altı çocuklu babası Gordon ve annesi Tana gibi!

Sonra da dönelim genç nişanlıların düğün hazırlıklarına.

Holly Ramsay, nişanlandıktan hemen sonra gelinlik arayışına başladı. Hatta zaman zaman sosyal medya hesabından bu konuda paylaşımlar da yapıyor. Gelinlik, gelinlikle kullanılan diğer aksesuarlara baktıkça o sırada çektiği fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşıyor.Holly Ramsay, nişan haberini bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

'EN İYİ ARKADAŞIMLA EVLENİYORUM'

Ünlü bir babanın kızı olmanın yanı sıra aynı zamanda kendisi de sosyal medyada tanınmış bir kişi olan Holly Ramsay, sarı taşlı nişan yüzüğünü de gözler önüne serdi.

Genç kız "En iyi arkadaşımla evleniyorum" satırlarıyla başladı paylaşımına. Ardından da şu andaki duygularını anlatacak kelimeleri bulmakta zorlandığını belirtti.

Mutluluktan ayakları yerden kesilen Holly Ramsay nişanlısına hitaben "Seninle ilk buluşmamızdan sonra yüzümde bir gülümsemeyle nasıl eve döndüğümü hatırlıyorum" satırlarını yazdı.

Holly Ramsay, paylaşımının sonunda da nişanlısına "İçimdeki küçük kıza sevildiğini hissettirdiğin ve onu her zamankinden daha fazla mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum ve senin eşin olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi.

DAMAT ŞAMPİYON BİR OLİMPİK YÜZÜCÜ

Bu arada Gordon Ramsay'in damadı Adam Peaty de en az onun kadar ünlü.

29 yaşındaki Peatty, Olimpiyat madalyalı bir yüzücü. Kurbağalama dalında uzman bir yüzücü olan Peaty, 2016 Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

Bu aynı zamanda 24 yılda İngiltere'nin bu alanda kazandığı ilk altın madalya olarak da tarihe geçti.

Peaty, 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan da yine madalya ile döndü.

Bir not daha... Adam Peaty, kurbağalama dalında sekiz kez dünya, 16 kez de Avrupa Şampiyonu oldu.

ALTI TANE ÇOCUKLARI VAR: 57 yaşındaki Ramsay ile 49 yaşındaki karısı geçen yılın sonlarında altıncı bebeklerini de kucaklarına almıştı. Her ne kadar Ramsay "Karım altıncı çocuğu istiyor ama okulda herkes beni onun babası değil dedesi zanneder" diye buna önceleri sıcak bakmasa da o da direnemedi. Sonuç olarak ailesi bir kişi daha genişledi. Tana ve Gordon'ın en büyük çocuğu Megan 26 yaşında... İkizleri Jack ve Holly 25, Tilly ise 23 yaşında. Görüldüğü gibi Ramsay kardeşlerin yaşları arasında "dağlar kadar fark" var.





Bu arada Adam Peaty'nin eski ilişkisinden bir oğlu bulunuyor. Küçük çocuk, Holly Ramsay ve tüm ailesi tarafından da benimsendi.