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Gemlik'te Film Festivali başlıyor

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#Gemlik Film Festivali#Türk Sineması#Eşref Kolçak
Gemlikte Film Festivali başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 07:54

TÜRK sinemasının unutulmaz ismi Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali’nin üçüncüsü 19-20Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

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Erkan Can’ın koordinatörlüğünü üstlendiği festivalin ilk günü Kısa Film Yarışması’nda finale kalan yapımlar ve Türk sinemasına damga vuran filmlerin gösterimleri yapılacak.

Festivalin ikinci gününde jüri üyeleri ve kısa film yönetmenleriyle yapılacak atölye çalışması, Menderes Samancılar’ın “Yanmış Orman Kokusu” kitabının imza etkinliği ve Altan Erkekli’nin söyleşisi yer alacak. Şenay Gürler’in sunacağı festivalin ödül töreninde ise kısa film yarışmasında ödül kazananlar açıklanacak ve ‘Eşref Kolçak Onur Ödülü’ ile ‘Emek Ödülleri’ takdim edilecek.

Gemlikte Film Festivali başlıyor

Menderes Samancılar ‘Eşref Kolçak Onur Ödülünü’ alacak. ‘Emek Ödülleri’ ise Altan Erkekli, Şükrü Avşar ve Serpil Tamur’a verilecek.

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#Gemlik Film Festivali#Türk Sineması#Eşref Kolçak

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