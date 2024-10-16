Gemlik'te Film Festivali başlıyor

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Erkan Can’ın koordinatörlüğünü üstlendiği festivalin ilk günü Kısa Film Yarışması’nda finale kalan yapımlar ve Türk sinemasına damga vuran filmlerin gösterimleri yapılacak.

Festivalin ikinci gününde jüri üyeleri ve kısa film yönetmenleriyle yapılacak atölye çalışması, Menderes Samancılar’ın “Yanmış Orman Kokusu” kitabının imza etkinliği ve Altan Erkekli’nin söyleşisi yer alacak. Şenay Gürler’in sunacağı festivalin ödül töreninde ise kısa film yarışmasında ödül kazananlar açıklanacak ve ‘Eşref Kolçak Onur Ödülü’ ile ‘Emek Ödülleri’ takdim edilecek.

Menderes Samancılar ‘Eşref Kolçak Onur Ödülünü’ alacak. ‘Emek Ödülleri’ ise Altan Erkekli, Şükrü Avşar ve Serpil Tamur’a verilecek.