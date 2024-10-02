Gemlik Film Festivali’nde Onur ve Emek ödülleri belirlendi

Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 11:29
Eşref Kolçak Onur Ödülü Menderes Samancılar’a; Emek Ödülleri ise Serpil Tamur, Altan Erkekli ve Şükrü Avşar’a takdim edilecek.
Gemlik Belediyesi tarafından, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Gemlik Film Festivali’nde “Eşref Kolçak Onur Ödülü” ve “Emek Ödülleri”ni alacak isimler belirlendi.
Ödüller, 20 Ekim’deki kapanış töreninde sahiplerini bulacak. Her yıl olduğu gibi Türk Sineması’nın unutulmaz ismi Eşref Kolçak anısına verilecek olan ‘’Eşref Kolçak Onur Ödülü’’ bu yıl, Türk Sineması’nın değerli isimlerinden Menderes Samancılar’a takdim edilecek.
‘’Emek Ödülleri’’ ise Türk Tiyatrosu ve Türk Sineması’na verdiği katkılardan dolayı usta isimler oyuncu Serpil Tamur, oyuncu Altan Erkekli ve yapımcı Şükrü Avşar’a verilecek.
3. Gemlik Film Festivali
bu yıl 17-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Birbirinden özel konuklarla, Yeşilçam’dan günümüz Türk sinemasına film gösterimlerinin yer alacağı festivalde, yarışmacı kısa filmlerin gösterimleri, sinema söyleşileri ve dinletiler de yer verilecek. Ulusal Kısal Film Yarışması bu yıl, geçen senenin rekor başvuru sayısını geride bırakarak 484 film başvurusuyla yeni rekora imza attı. Filmler, “Kurmaca/Deneysel”, “Ulusal Belgesel” ve “Ulusal Animasyon” kategorisinde ön jüri tarafından değerlendirilecek.
Koordinatörlüğünü sanatçı Erkan Can
’ın gerçekleştirdiği festivalde, başvuran filmleri değerlendirecek jürinin başkanlığını yönetmen Serdar Akar üstlenirken; oyuncu Ahu Türkpençe, oyuncu Deniz Çakır, senarist Mehmet Ercan Erdem, yönetmen Hakan Algül, görüntü yönetmeni Mehmet Aksın jüri üyeleri olarak yer alıyor.
Festival Ön Jüri Üyeleri, yönetmen ve Directed by WomenTürkiye Festivali koordinatörü Ceren Şahan, yönetmen ve senarist Hakan Haksun, İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa, Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü/Radyo Televizyon Programcılığı Programı Öğr. Gör. Dr. Arda Erdikmen ve yönetmen Gültekin Bayır’dan oluşuyor.