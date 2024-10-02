Gemlik Film Festivali’nde Onur ve Emek ödülleri belirlendi

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Gemlik Belediyesi tarafından, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Gemlik Film Festivali’nde “Eşref Kolçak Onur Ödülü” ve “Emek Ödülleri”ni alacak isimler belirlendi.

Ödüller, 20 Ekim’deki kapanış töreninde sahiplerini bulacak. Her yıl olduğu gibi Türk Sineması’nın unutulmaz ismi Eşref Kolçak anısına verilecek olan ‘’Eşref Kolçak Onur Ödülü’’ bu yıl, Türk Sineması’nın değerli isimlerinden Menderes Samancılar’a takdim edilecek.

