Adı aşk söylentilerine bile karışmıştı... Gelir gelmez pilot koltuğuna buyur ettiler

Haberin Devamı

Tıpkı İspanya'nın gelecekteki kraliçesi Asturias Prensesi Leonor gibi.

Yakın zamanda 20 yaşına girecek olan Leonor, son iki yılını ağırlıklı olarak askeri üniforma içinde geçirdi. Çünkü genç prenses gelecekteki görevinin bir parçası olarak askerlik yapıyor. Bir başka deyişle bu yılı da ağırlıklı olarak üniformayla geçirecek.

Prenses Leonor askeri eğitimine kara kuvvetlerinde başladı. Onun ardından deniz kuvvetleri geldi.. Ki bu kapsamda bu yılın ocak ayında askeri eğitim gemisi Juan Sebastian Elcano ile deniz aşırı sefere çıktı. Altı ayını evinden ve ailesinden uzakta geçirdi.

TATİL BİTTİ YİNE ÜNİFORMAYI GİYDİ

Sonrasında babası Kral Felipe, annesi Kraliçe Letizia ve kardeşi Infanta Sofia ile birlikte yaz tatili yaptı. Ama Leonor'un yazlık elbiseler içinde geçirdiği rahat günleri geride kaldı.

Haberin Devamı

Çünkü Prenses bu kez de askeri eğitiminin son ayağı olan hava kuvvetlerine adım attı.

Prenses Leonor için üniformalı günleri dün perde açtı.

Mavi gözleri nedeniyle hayranları arasında "deniz gözlü" olarak anılan Leonor, San Javier'de bulunan Hava ve Uzay Akademisi'nde eğitimine başladı.

TOP GUN FİLMİNDEN BİR SAHNEYE BENZETİLDİ

Önce lacivert üniforması içinde okula kabul edildi Leonor. Ardından da pilot kıyafetlerini giydi ve bir savaş uçağının kokpitine oturdu. O sırada da tecrübeli bir askerden gerekli bilgileri aldı.

Kısacası Leonor, toplamda üç yıl sürecek olan askeri eğitiminin son ayağına da bu şekilde başlamış oldu.

Leonor'un pilot kıyafeti içindeki görüntüleri de Tom Cruise'un ünlü Top Gun filminden bir sahneye benzetildi.

DEDESİ VE BABASI DA BU YOLLARDAN GEÇTİ

Bu askeri eğitim, cinsiyet fark etmeksizin İspanya'da birkaç nesildir geçerli olan bir uygulama.... Dedesi eski kral Juan Carlos ve ardından babası Kral Felipe de gençlik yıllarında Leonor'un şimdi geçtiği bu eğitimlerini tamamladı.

Haberin Devamı

Bu arada bu yazın başından bu yana Leonor'un askeri eğitiminin ailesini, özellikle de babası Kral Felipe'yi endişelendirdiği söylentileri ortada dolanıyor.

Elbette bunun nedeni de Leonor'un güvenliğinin sağlanması. Aslına bakılırsa genç prensesin askerlik görevi sırasında kendisi kadar hatta belki ondan daha da fazla Leonor'u korumakla görevli ekip yoruldu.

Gözden Kaçmasın Yazlık kıyafetler giyince gerçeği saklayamadılar! Haberi görüntüle

Leonor askeri eğitimine kara kuvvetlerinde başladı. Hatta bir ara babası Kral Felipe onun okuduğu akademiyi ziyaret ettiğinde birlikte karavanaya kaşık salladılar.





Leonor deniz kuvvetlerindeki eğitimi kapsamında Juan Sebastian Elcano gemisiyle bu yılın ocak ayında denize açıldı... Diğer öğrencilerle birlikte çıktığı bu eğitim gezisi altı ay sürdü.

Haberin Devamı





Leonor gemideki eğitimi bitip ülkesine dönünde yaz aylarının bir bölümünü rahat kıyafetler içinde geçirdi... Ama sonra yeniden üniformayı giydi.





ASKERLİK UZADIKÇA GERİLİM DE ARTTI

Asturias Prensesi Leonor, ordudaki zorunlu görevini yapmayı sürdürdükçe babası Felipe'nin de uykuları iyice kaçıyor... Çünkü güzel prensesin hayatı artık eskisinden çok daha fazla mercek altında. Attığı her adım eskisinden daha fazla takip ediliyor.

Durum böyle olunca da Leonor'un güvenliğini sağlamak gittikçe daha zor hale geliyor.

Bu durum da Felipe ile birlikte Leonor'un güvenliğinden sorumlu ekibi de daha fazla çalışmak zorunda bırakıyor.

Haberin Devamı

İspanyol kraliyet ailesinden gelen son haberlere göre Felipe, kızının hava kuvvetlerindeki askerliği sırasında görev yapacak olan koruma ordusunu artırma kararı aldı.

Zaten son iki yıldır yani Leonor askerliğini yaparken yaşadıkları gerilimden bunalan güvenlik ekibi için iş içinden çıkılamaz hale geldi.

KORUMA EKİBİ BİTKİN DÜŞTÜ

Bu güvenlik görevlilerine yakın kaynakların İspanyol basınına verdiği bilgilere göre, Leonor'u korumakla görevli yetkililer artık bıktı.

Prenses'in güvenliğini sağlamak için evlerinden uzun süre uzak kalıyorlar, çalışma saatleri belirsiz. Bir yandan basın taraması yapmak, Leonor'un peşindeki basın ordusunu kontrol etmek diğer yandan da gelebilecek dış etkilere karşı her zaman uyanık ve tetikte kalmak zorundalar.

Haberin Devamı

Bu da elbette Leonor'un güvenliğinden sorumlu ekip üzerinde dayanılması güç bir etki yaratıyor.

İşin daha da zor kısmı ise Leonor'un Havacılık ve Uzay Akademisi'ndeki eğitimi.

Gözden Kaçmasın Meraklı gözlerden köşe bucak saklanıyordu... Dünyanın bir ucunda bikiniyle yakalandı Haberi görüntüle

GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ PLANLAR YAPILIYOR

Oradaki durum koruma ekibine gemideki kadar hareket olanağı da sağlamıyor. Genç prenses daha kalabalık bir ortamda görev alacak ve bu da güvenlik ihlali olasılığını artırıyor.

Bu durum da Leonor'un yanı sıra onu korumakla görevli ekibin de uykularını kaçırıyor.

Bu nedenle Kral Felipe, Leonor'a bu yeni aşamada eşlik edecek personelin tam bir incelemesini talep etti. Seçenekler arasında ekibin rotasyonu, hava ortamlarında deneyimli profillerle güçlendirilmesi ve daha verimli izleme sağlamak için gelişmiş teknolojinin dahil edilmesi yer alıyor.

OLABİLDİĞİNCE GÖZDEN UZAK TUTACAKLAR: İç yeniden yapılanmaya ek olarak, İspanyol kraliyet sarayı Zarzuela'dan düşünülen bir diğer önlem de Leonor'un kamuoyundaki görünürlüğü protokollerinin ayarlanması. Prenses Leonor eğitimine sıradan bir öğrenci olarak devam edecek olsa da, kamu etkinliklerine katılımı, özellikle de tatbikat gemisi San Javier'deki ilk birkaç ay boyunca, geçici olarak azaltılacak.





EĞİTİM SEFERİ SIRASINDA ADI AŞK SÖYLENTİLERİNE BİLE KARIŞTI: Aslına bakılırsa Leonor için alınan bu önlemler hiç boşuna değil... Çünkü Juan Sebastian Elcano adlı eğitim gemisindeki seferi sırasında adı aşk söylentilerine karıştı genç kızın. Hatta Avrupa'da hiç olmadığı şekilde bikiniyle bile görüntülendi.