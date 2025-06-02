Gelinliği çıkarıp dolaba astı... İki yılda üç kişi oldular!

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Gelinin zarafeti, damadın yakışıklılığı bir yana söz konusu düğün dünyanın dört bir yanındaki kraliyet ailesi üyelerini bir araya getirmişti... Hem evlenen gençler hem de konuklar dikkat çekmeyecek türden değildi.

Sonunda gençler evlendi... Aradan geçen yıllar içinde önce hamilelik sonra bebek haberi geldi. İki kişi çıktıkları yolda iki yıl içinde üç kişi oldular.

2023 yılının 1 Haziran günü evlenen o iki genç şimdi mutlu yuvalarının ikinci yılını kutluyor.

İKİNCİ YIL POZU

Öyküsünü anlattığımız bu iki genç Ürdün'ün veliaht prensi Hüseyin ile karısı Rajwa Alsahif ya da şimdi taşıdığı unvanla Prenses Rajwa.

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Ürdün'de 1 Haziran 2023 günü hayatlarını birleştiren gençler şimdi ikinci evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Bunun için de Ürdün kraliyet sarayı Veliaht Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın bir dizi fotoğrafını yayınladı.

Gelin, isterseniz 1 Haziran 2023'te gerçekleşen o gösterişli düğünü ve sonrasında Rajwa ile Hüseyin'in hayatının nasıl değiştiğini kısaca bir hatırlayalım...

BİN BİR GECE MASALI GİBİ BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER

Önce nikah, ardından düğün, Rajwa'nın gelinliği, konukların kıyafet tercihleri derken, böylesine göz önünde her düğünde olduğu gibi konuşulacak çok şey de kaldı geride.



Sosyal medyada düğünle ilgili olarak iki ayrıntı ön plana çıktı. Elbette Rajwa'nın gelinliği ve sonraki eğlencede giydiği beyaz tuvaleti çok konuşuldu.

Ama bunları geride bırakan bir ayrıntı daha vardı : Rajwa'nın gelinliğinin altına giydiği ayakkabılar.

Uzun boylu bir genç kız olan Rajwa'nın gelinliğinin altına giydiği ayakkabılar uzun süre gündemde kaldı.



Bu yorumlara bakılırsa, binlerce kişi Rajwa'nın, gelinliğin altına giydiği ayakkabılardan gözlerini alamadı. Ama bunun nedeni o bir çift beyaz ayakkabının güzelliği değildi. Bazı kişiler "Tamam, damattan uzun boylu görünmek istemiyorsan düz topuklu giy. Ama hiç değilse gelinliğe uyumlu, daha güzel bir model seçseydin" diyerek gelin Rajwa'ya seslendi.

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Kocasından biraz daha uzun boylu olan Rajwa'nın, gelinliğin altına giydiği topuksuz ayakkabılar düğünün en çok konuşulan ayrıntısı oldu.





KATE İLE WILLIAM SÜRPRİZİ

Düğünün sürpriz konukları ise İngiltere'den gitti. Galler Prensi William ile Galler Prensesi Catherine, genellikle bu tür etkinliklerde yer almazdı.

Ama bu kez fazla beklentiye girmeyen hayranlarına sürpriz yaptı çift. Kate ile William düğündeyalnız değillerdi.



Prens Andrew'nun büyük kızı Prenses Beatrice ile kocası Edoardo Mapelli Mozzi de düğünün konukları arasındaydı. Hatta sosyal medyadaki kartal gözlü kullanıcıların iddiasına göre Kate Middleton'ın annesi Carole ile kız kardeşi Pippa da oradaydı.

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Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif'in düğününden bir hafta önce ilk kutlamalar başladı. Önce geçtiğimiz hafta gelin onuruna bir kına gecesi düzenlendi.

Beyaz üzerine altın rengi işlemelerle süslü kıyafetiyle parıldayan Rajwa'nın kına gecesine de kayınvalidesi Kraliçe Rania'nın yaptığı konuşma damgasını vurdu.



Düğünden bir gün önce de damat Hüseyin için Ürdün Silahlı Kuvvetleri'ndeki görev arkadaşları sürpriz bir parti düzenledi.



Aynı gün sokaklar da bayram yeri gibiydi. Ülkenin kültürel çeşitliliğini yansıtan müzik ve dans grupları sokaklarda geçit yaptı. Halkın büyük bölümü de genç prens ile gelinin mutluluğuna ortak oldu.

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1993 YILINDAN SONRA İLK KEZ BÖYLE BÜYÜK BİR DÜĞÜN YAPILDI

Düğün töreninin ülke için ayrı bir önemi daha var. Elbette ülkede başka düğünler de yapıldı, bunlardan biri de geçtiğimiz mart ayında gerçekleşti.



O düğünde Kral ile Kraliçe'nin büyük kızları Prenses Iman, Cemil Thermiotis ile hayatını birleştirdi. İki ay önceki o düğün de gayet gösterişliydi.



Ama Veliaht Prens'in düğünü bir başka. Ülke, 1993 yılında beri bu kadar büyük çapta ve böylesine geniş katılımlı bir tören görmedi. Bir başka deyişle Hüseyin ile Rajwa'nın düğünü, 30 yıl sonra ülkenin tarihine damgasını vurdu.



Amman bu kadar gösterişli bir düğüne 1993 yılının haziran ayında ev sahipliği yapmıştı. O gün henüz veliaht prens olan bugünün kralı Abdullah ile bugünün kraliçesi Rania Al Yassin, tıpkı kutlamaları günler öncesinden başlayan büyük bir törende hayatlarını birleştirmişti.

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Düğünden sonra verilen resepsiyonda Rajwa'nın giydiği gelinlik az da olsa eleştirildi.

NASIL TANIŞTIKLARI DA MERAK KONUSU OLMUŞTU

Düğün öncesi Rajwa ile Hüseyin'in nasıl tanıştığı da merak konusu oldu. Bir iddiaya göre iki genç görücü usülü tanışmıştı. Ama sonrasında Hüseyin bu konuya son noktayı koydu... Onları ortak bir arkadaşlarının tanıştırdığını anlattı.



Prens Hüseyin, "Rajwa ile eski bir okul arkadaşım aracılığıyla tanıştım. Kendimi şanslı olarak nitelendiriyorum. Çünkü insan her gün Rajwa gibi biriyle tanışmaz" dedi.



Sonunda Rajwa ile Hüseyin evlendi. Düğünden 10 ay sonra da hamilelik haberi geldi. Kızları Prenses İman geçen yılın ağustos ayında dünyaya geldi ve bütün bir aileyi sevince boğdu.

Çiftin ilk çocuğu Prenses İman geçen yıl ağustos ayında dünyaya geldi.. Bütün aileyi sevince boğdu.