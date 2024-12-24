Gelinine gerçeği çoktan açıkladı... Tahta sandığından daha yakınsın... İşin sonunda Camilla ortada kalacak

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Ya da bazen insan neler olacağını önceden tahmin etse de ya da olayların gidişatı başka bir seçeneğe olanak bırakmasa da yine de söz konusu gelişmeler yaşayanlarda büyük ya da küçük sarsıntı yaratır.

Tıpkı son iki yıldır İngiliz kraliyet ailesinin yaşadıkları gibi.. Önce Prens Philip'in ölümüyle başladı olaylar dizisi... 99 yaşındaydı ve sağlığı da çok iyi değildi aslında. Onun ölümünden en çok eşi Kraliçe 2. Elizabeth etkilendi. Ailenin hayatı normal seyrine kısa sürede döndü.

Ama Kraliçe'nin ölümü ailede bütün taşları yerinden oynattı. Tam 70 yıllık bir saltanat el değiştirdi. Yıllardır "prens" olarak bilinen Charles sonunda tahta çıktı... Oğlu William tahta bir adım daha yaklaştı.

Bu sarsıntı atlatıldıktan sonra birkaç ay ailede her şey bir rutine girdi. Uzun yıllar boyunca böyle sürüp gideceğini sanıyordu herkes. Öyle olmadı.

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Daha tahta çıkmasının üzerinden sadece 9 ay geçmişti ki Charles, kanser teşhisi aldı. Bir başka deyişle tahtının keyfini bile süremeden sağlık sorunlarıyla boğuşmaya başladı.

İleri sürülen iddialara bakılırsa İngiliz kraliyet ailesinde başka bazı büyük değişimler de olabilir. Üstelik bunlar beklenenden daha erken gelişebilir.

TAHT BEKLENENDEN ERKEN EL DEĞİŞTİREBİLİR

Hangi büyük değişimden söz ettiğimize gelirsek...

Elbette Prens William'ın tahta beklenenden daha erken geçmesinden. Bir süredir ortalarda dolaşan söylentilere göre Charles, eğer sağlık durumu beklendiği kadar iyi gitmezse tahtı oğluna bırakacak.

Bu durumda William, planlanandan ve herkesin beklentisinden daha erken tahta çıkacak. Tabii ki karısı Kate Middleton için de hayat değişecek. Çünkü o da kraliçe olarak taç giyecek.

İlk bakışta uzak bir ihtimal gibi görünüyor olsa da kraliyet uzmanlarına göre tahtın el değiştirmesi için öyle uzun yıllar yok.

Zaten Kate'in kemoterapi tedavisi bittikten sonra eskisi gibi görevlerinin başına dönmemesi biraz daha toparlanmaya çabalaması da bunun bir işareti olarak görülüyor.

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Yorumlara göre Kate, yaklaşan kraliçelik görevi gelene kadar yani sorumlulukları artana kadar olabildiğince fazla toparlanmaya çalışıyor.

KRAL, GELİNİYLE BAŞ BAŞA KONUŞMALAR YAPIYOR

Radar adlı internet sitesine bakılırsa Charles da zaten pek sevdiği gelini, Galler Prensesi Kate Middleton ile bu konuda özel konuşmalar yapıyor.

Siteye konuşan bir kaynak "Charles, gelini Kate ile baş başa konuşuyor, onunla toplantılar yapıyor. Ona beklenenden daha yakın bir zamanda gerçekleşecek olan büyük değişimle ilgili bazı bilgiler veriyor" dedi.

Bu kaynaklara bakılırsa Kate ile Kral Charles'ın ilişkisi eskisinden çok daha yakın bir hale dönüştü. Charles gelinini artacak olan sorumlulukları ve görevleri konusunda olabildiğince bilgilendirmeye çalışıyor.

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Ayrıca Kral Charles, gelininin beklenenden daha erken gelecek olan bu değişime rahatça hazırlanması için sağlığına odaklanması konusunda da boşluklar yaratılmasına destek oluyor.

YUMUŞAK BİR GEÇİŞ İSTİYOR

Aileye yakın kaynaklara bakılırsa Kral Charles bir yandan da bu değişimin olabildiğince yumuşak bir şekilde gerçekleşmesi için de planlar yapıyor bir yandan.

Söz konusu kaynak "Kate ile William'ın yeni görevine yumuşak bir şekilde geçişi Buckingham'ın en öncelikli konusu" diye anlattı durumu.

Her ne kadar bu ailenin içinde dünyaya gelip bir veliaht olarak büyümüş olsa da büyük oğlu William ve gelini Kate için bir tür danışman gibi davranmaya çalışıyor Charles.

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Diğer yandan yine bu kaynaklara bakılırsa Charles, her açıdan yüzünü güldüren ve aileye iyi uyum sağlayıp sempatisini artıran gelini Kate ile ortak bir kaderi de paylaşıyor. Her ikisi de bu yılı kanserle boğuşarak geçirdi. Bu onları birbirlerine daha fazla yaklaştırdı.

Ayrıca geçmişten bu yana gelin ile kayınpederin arasının gayet iyi olduğunu bilmeyen de yok. Söylenenlere göre Charles gelininin kolay iletişim kurulabilir doğasından da ilham alıyor.

İçeriden kaynaklara bakılırsa Kate, Charles'ın kişisel olarak bildiği ve halk tarafından da sevileceğini düşündüğünü yumuşak yanlarını ön plana çıkarması konusunda da teşvik ediyor.