Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan mı sunacak? Resmi açıklama geldi

Gelinim Mutfakta yeni yıla Seda Sayan ile başlayacak. 3 yıldır hafta içi her gün izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta, 2021’in ilk pazartesi günü olan 4 Ocak Pazartesi günü Seda Sayan’ın sunumuyla ekranda olacak. Samimi tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Seda Sayan’ın programa da iddialı bir giriş yapacağı belirtildi.



Programın çiçeği burnunda sunucusu Seda Sayan, “Yeniden hayranlarımla buluşacak olmak benim için mutluluk verici. Mutfakta olmak ve yemek yapmak benim için büyük bir tutkuydu. Ve bu konuda mütevazi olamayacağım ama çok iddialıyım” dedi.



Sayan, dağıttıkları ödüllerle de rakiplerinin bulunmadığını belirterek “Her bölümün sonunda çeyrek altın ve her hafta finalinde de 5 altın bilezik dağıtıyoruz. Eli hamarat bütün gelinleri kayınvalideleri ile birlikte Gelinim Mutfakta’ ya bekliyorum. Çıkıp çıkıp gelsinler” diye konuştu.



