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Haber Giriş: 29.08.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Onur Büyüktopçu oldu- Onur Büyüktopçu kimdir?

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Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Onur Büyüktopçu oldu- Onur Büyüktopçu kimdir?
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Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Onur Büyüktopçu oldu. Kanal D’nin sevilen yarışma programı 'Gelinim Mutfakta' çok yakında üçüncü sezon bölümleriyle ekranda olacak. Daha önce olduğu gibi hafta içi her gün yayınlanacak programı yeni sezonda Onur Büyüktopçu sunacak. Peki, Onur Büyüktopçu kimdir, kaç yaşında?

Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. . Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Koray karakteriyle asıl çıkışını sağladı. 2017-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. 2019 yılında Show TV'de yayımlanan Damat Bayıldı adlı yarışmayı sundu. 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Kanal D'de yayımlanan Çarkıfelek adlı yarışmayı sundu. Dizi kariyeri ardından sunuculuk yaptığı programlara ön plana çıkan Onur Büyüktopçu, Gelinim Mutfakta'nın 3. sezon sunucusu oldu. 

 

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