Gelinim Mutfakta’nın yarışmacılarında Filiz'in kızı Funda ve eşi neden öldü? Acı hikayesi gözyaşına boğdu

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2 oğlu olduğu bilinen Gelinim Mutfakta yarışmacısı Filiz Kaya, kanserden kaybettiği kızının hikayesini anlattı ve herkes gözyaşlarını tutamadı. Bu acı olay başta Demet Akalın olmak üzere herkesi derinden etkiledi. “O kadar güzeldi, o kadar akıllıydı ki. İlkokul çağında vefat etti. O kadar acısı vardı ki, doktor amca saçımı kes ama beni kurtar diye feryat figan ediyordu.” Sözleriyle herkesi derinden etkileyen Filiz Kaya’ya destek gelini Yaren’den geldi. Yaren, “Eğer ki bir kızım olursa adını Funda koyacağım söz” diyerek kayınvalidesine destek verdi.