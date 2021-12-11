Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki sunucusu Emel Özkızıltaş kimdir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
13 savaş uçağı birden havalandı Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız13 savaş uçağı birden havalandı! Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız!#Çin
Fenerbahçenin muhtemel rakiplerindendi... UEFA maçı iptal etti, hükmen...Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerindendi... UEFA maçı iptal etti, hükmen...#Tottenham
İstanbullular dikkat Peş peşe uyarılar... Güzel havaya aldanmayınİstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar... Güzel havaya aldanmayın#Meteoroloji
İstanbulda kritik toplantı Bakan Nebati iş dünyasıyla bir araya geldiİstanbul'da kritik toplantı! Bakan Nebati iş dünyasıyla bir araya geldi#Nureddin Nebati
ABD felakete uyandı Vali, korkunç bilançoyu duyurdu: En az 50 ölüABD felakete uyandı! Vali, korkunç bilançoyu duyurdu: En az 50 ölü#ABD
Şaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktıŞaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktı#Yılın Fotoğrafları
Sosyal medya ve dezenformasyon uyarısı: Milli güvenlik meselesi haline gelmiştirSosyal medya ve dezenformasyon uyarısı: Milli güvenlik meselesi haline gelmiştir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Acımadan satıyorlar Süt üreticide 3.3 lira, markette 18 liraAcımadan satıyorlar! Süt üreticide 3.3 lira, markette 18 lira! #Süt
Ankarada korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar varAnkara'da korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var#ANKARA
Doktor Whiteın hikayesi... Çağının ötesinde bir dahi mi yoksa Frankenstein mıDoktor White'ın hikayesi... Çağının ötesinde bir dahi mi yoksa Frankenstein mı?#Robert White
Başhekimden kendisi hakkında suç duyurusu: Gerekirse yargılanıp bedelini ödemek istiyorumBaşhekimden kendisi hakkında suç duyurusu: Gerekirse yargılanıp bedelini ödemek istiyorum#Kocaeli
Kripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktıkKripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktık#Kripto Para
Birinin ailesinin adaları var, diğeri parayla oynuyor: Dünyanın en zengin gelinleriBirinin ailesinin adaları var, diğeri parayla oynuyor: Dünyanın en zengin gelinleri#Tatiana Santo Domingo
İlkay Gündoğandan çok konuşulan evlilik teklifiİlkay Gündoğan'dan çok konuşulan evlilik teklifi!#İlkay Gündoğan
Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar'Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar!#Hülya Avşar
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki sunucusu Emel Özkızıltaş kimdir?

#Emel Özkızıltaş#Emel Özkızıltaş Kimdir#Gelinim Mutfakta
Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki sunucusu Emel Özkızıltaş kimdir

Sunuculuğunu, her hafta bir ünlü ismin yapacağı Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki sunuculuğunu Emel Özkızıltaş üstlenecek. Katılığı yarışma programıyla tanınan Emel Özkızıltaş, daha önce Çarkıfelek programını sunmuştu. Peki, Emel Özkızıltaş kimdir?

Haberin Devamı

Emel Özkızıltaş uzun bir aradan sonra Gelinim Mutfakta yarışmasıyla ekranlara döndü. Renkli sunucu, 13- 17 Aralık tarihlerinde programın sunuculuğunu üstlenecek. 

Emel Özkızıltaş kimdir?

Sunduğu ve katılığı programlarla tanınanEmel Özkızıltaş,1986 doğumlu. Daha önce şarkıcı Abdullah Yıldız’ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almış, Kanal D’de yayınlanan Bugün Ne Giysem yarışmasına katılmıştı. İşte Benim Stilim yarışmasında 2014 sezonu birincisi olanEmel Özkızıltaş’a 2020 yılında hayatını kaybeden Nur Yerlitaş Zennube adını takmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emel Özkızıltaş#Emel Özkızıltaş Kimdir#Gelinim Mutfakta

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat