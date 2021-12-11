Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki sunucusu Emel Özkızıltaş kimdir?

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Emel Özkızıltaş uzun bir aradan sonra Gelinim Mutfakta yarışmasıyla ekranlara döndü. Renkli sunucu, 13- 17 Aralık tarihlerinde programın sunuculuğunu üstlenecek.

Emel Özkızıltaş kimdir?

Sunduğu ve katılığı programlarla tanınanEmel Özkızıltaş,1986 doğumlu. Daha önce şarkıcı Abdullah Yıldız’ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almış, Kanal D’de yayınlanan Bugün Ne Giysem yarışmasına katılmıştı. İşte Benim Stilim yarışmasında 2014 sezonu birincisi olanEmel Özkızıltaş’a 2020 yılında hayatını kaybeden Nur Yerlitaş Zennube adını takmıştı.