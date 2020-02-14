Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta son bölüm puan durumu

Gelinim Mutfakta'nın 14 Şubat 2020'de yayınlanan 460. Bölümde Özden-Burçin Saruhan, Gönül-Dilara Aydoğan, Nurcan-Nihan Fevzioğlu ve Emine Bıçak-Gülşah Mirza Pirnel çiftleri "baklava yufkasından tel kadayıf tarifi" ile yarıştılar. Peki, Gelinim Mutfakta’da günün ve haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?



Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Nihan Fevzioğlu ve Dilara Aydoğan aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.



Gün sonuncusu 7 puanla Gülşah oldu, Gülşah’ı 12 puanla Burçin takip etti. Kayınvalidelerden 18 puan alan Nihan, çeyrek sahibi oldu. Dilara 13 puanla günü 2. Tamamladı.



GELİNİM MUTFAKTA’DAN KİM ELENDİ?



Haftalık değerlendirme sonucunda haftanın en düşük puanlarını Gülşah ve Dilara aldı. 40 puan toplayan Gülşah ve kayınvalidesi Emine yarışmaya veda etti. Dilara 65 puanla haftayı üçüncü tamamladı. Haftanın en yüksek puanını alıp beş altın bileziğin sahibi olan gelin, 75 puanla Burçin oldu. Nihan ise 65 puan alarak haftayı ikinci tamamladı.