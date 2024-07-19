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'Gelinim Mutfakta'da neler oluyor? Herkes kırmızılı kadını konuşuyor

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#Gelinim Mutfakta#Kanal D#Kırmızılı Kadın
Gelinim Mutfaktada neler oluyor Herkes kırmızılı kadını konuşuyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 15:22

Yayınladığı tanıtım filmleri ile ekranlara farklı bir soluk getiren Kanal D, yeni sezon öncesi merak uyandırmaya devam ediyor. 7’nci sezona hazırlanan Gelinim Mutfakta’nın ilk tanıtım filmi de şimdiden ilgi odağı oldu. O tanıtım filminden sonra herkes, kırmızı halıda, kırmızı topuklu ayakkabıları ve kırmızı tuvaleti ile yürüyerek Kanal D binasına giriş yapan kadını konuşuyor.

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TAM GAZ DEVAM

Yaz sezonuna yeni yarışmalar ve dizilerle hızlı bir giriş yapan Kanal D, yeni sezonun hazırlıklarına da devam ediyor. 6 sezondur Kanal D’de ekranlara gelen fenomen yarışma programı Gelimim Mutfakta, son yayınlanan tanıtım filmiyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

Gelinim Mutfaktada neler oluyor Herkes kırmızılı kadını konuşuyor

MERAKLI BAKIŞLAR

Gelinim Mutfakta’nın fragmanında kırmızılar içinde bir kadın, patlayan flaşlar eşliğinde lüks bir araçtan iniyor. İnsanların meraklı bakışları arasında kırmızı halıda yürüyen kadın, Kanal D binasına giriyor.

Gelinim Mutfaktada neler oluyor Herkes kırmızılı kadını konuşuyor

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KIRMIZILI KADIN KİM?

Yarışmaya yeni bir heyecan getirecek kırmızılı kadının kim olduğu gizemini korurken sosyal medyada çok sayıda yorum yapılmaya başlandı. Yarışmanın sunucusunun değiştiği yönünde değerlendirmeler art arda gelirken çeşitli isim tahminleri de yapılıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Aslı Hünel isminde yoğunlaşırken Nursel Ergin’in devam edeceği veya yeni ismin Demet Akalın olacağı yönünde de paylaşımlara rastlanıyor.

Gelinim Mutfaktada neler oluyor Herkes kırmızılı kadını konuşuyor

Tüm bu sorular, Gelinim Mutfakta’nın, 7’nci sezonunda cevap bulacak.

 

 

 

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#Gelinim Mutfakta#Kanal D#Kırmızılı Kadın

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