'Gelinim Mutfakta'da neler oluyor? Herkes kırmızılı kadını konuşuyor

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TAM GAZ DEVAM

Yaz sezonuna yeni yarışmalar ve dizilerle hızlı bir giriş yapan Kanal D, yeni sezonun hazırlıklarına da devam ediyor. 6 sezondur Kanal D’de ekranlara gelen fenomen yarışma programı Gelimim Mutfakta, son yayınlanan tanıtım filmiyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

MERAKLI BAKIŞLAR

Gelinim Mutfakta’nın fragmanında kırmızılar içinde bir kadın, patlayan flaşlar eşliğinde lüks bir araçtan iniyor. İnsanların meraklı bakışları arasında kırmızı halıda yürüyen kadın, Kanal D binasına giriyor.

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KIRMIZILI KADIN KİM?

Yarışmaya yeni bir heyecan getirecek kırmızılı kadının kim olduğu gizemini korurken sosyal medyada çok sayıda yorum yapılmaya başlandı. Yarışmanın sunucusunun değiştiği yönünde değerlendirmeler art arda gelirken çeşitli isim tahminleri de yapılıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Aslı Hünel isminde yoğunlaşırken Nursel Ergin’in devam edeceği veya yeni ismin Demet Akalın olacağı yönünde de paylaşımlara rastlanıyor.

Tüm bu sorular, Gelinim Mutfakta’nın, 7’nci sezonunda cevap bulacak.