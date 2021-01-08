Gelinim Mutfakta’da kimin eleneceği belli oluyor! İşte puan durumu
Gelinim Mutfakta izleyicileri puan durumunu 8 Ocak itibari ile merak etmeye başladı. Gelinim Mutfakta’da kimin eleneceği de merak konusu. Kanal D’nin sevilen yarışmasında bugün Gülben Ergen konuk oluyor. Gün sonunda Gizem Sancaktar-Semra Sancaktar, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe ve Özlem Demir-Elmas Düşmez çiftlerinden biri yarışmaya veda edecek.
Gelinim Mutfakta’da bu hafta kimin eleneceği merak ediliyor. Programda her hafta Cuma günü eleme yapılıyor. Gülben Ergen’in konuk olduğu, sevilen isim Seda Sayan’ın sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta’nın bugünkü bölümünde eleme heyecanı yaşanacak. İşte Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu
GELİNİM MUTFAKTA’DA ELEME HEYECANI
Yarışmadan elenen isim bugün gerçekleşecek olan yarışın ardından belli olacak.
Haftanın ilk gününü Gizem 21 puanla, Zeynep 20 puanla, Aysun 17 puanla, Özlem 7 puanla tamamladı.
5 Ocak’ta Zeynep 18 puan alarak ilk sıraya yerleşti. Aysun 16 puan, Özlem 15 puan, Gizem 9 puan aldı.
Haftanın üçüncü gününde Semra 19 puan alarak birinci, Yasemin 18 puanla ikinci, Nurten 11 puanla üçüncü, Elmas 10 puanla üçüncü oldu.
7 Ocak’ta gün birincisi 18 puan alan Gizem oldu. Zeynep 17 puan, Aysun ve Özlem ise 13’er puan aldılar.
GELİNİM MUTFAKTA’DA GÜLBEN ERGEN SÜRPRİZİ
Kanal D’nin sunuculuğunu Seda Sayan’ın yaptığı yarışma programı Gelinim Mutfakta’ya Gülben Ergen konuk oluyor. Neşesi ve şarkıları ile stüdyoya ayrı bir renk katan Ergen’in yakın arkadaşı Seda Sayan ile sohbeti de programa damga vuruyor. Kaynana ve gelinler de bu samimi sohbete zaman zaman ortak oluyor.
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