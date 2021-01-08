Gelinim Mutfakta’da kimin eleneceği belli oluyor! İşte puan durumu

Gelinim Mutfakta’da bu hafta kimin eleneceği merak ediliyor. Programda her hafta Cuma günü eleme yapılıyor. Gülben Ergen’in konuk olduğu, sevilen isim Seda Sayan’ın sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta’nın bugünkü bölümünde eleme heyecanı yaşanacak. İşte Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA’DA ELEME HEYECANI

Yarışmadan elenen isim bugün gerçekleşecek olan yarışın ardından belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Haftanın ilk gününü Gizem 21 puanla, Zeynep 20 puanla, Aysun 17 puanla, Özlem 7 puanla tamamladı.

5 Ocak’ta Zeynep 18 puan alarak ilk sıraya yerleşti. Aysun 16 puan, Özlem 15 puan, Gizem 9 puan aldı.

Haftanın üçüncü gününde Semra 19 puan alarak birinci, Yasemin 18 puanla ikinci, Nurten 11 puanla üçüncü, Elmas 10 puanla üçüncü oldu.

7 Ocak’ta gün birincisi 18 puan alan Gizem oldu. Zeynep 17 puan, Aysun ve Özlem ise 13’er puan aldılar.

GELİNİM MUTFAKTA’DA GÜLBEN ERGEN SÜRPRİZİ

Kanal D’nin sunuculuğunu Seda Sayan’ın yaptığı yarışma programı Gelinim Mutfakta’ya Gülben Ergen konuk oluyor. Neşesi ve şarkıları ile stüdyoya ayrı bir renk katan Ergen’in yakın arkadaşı Seda Sayan ile sohbeti de programa damga vuruyor. Kaynana ve gelinler de bu samimi sohbete zaman zaman ortak oluyor.