Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor

Gelinim Mutfakta’da bir eleme günü daha geldi çattı. El lezzetine güvenen gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanladığı ve kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmanın beşinci gününde haftanın finali yapılacak, bir yarışmacı "Gelinim Mutfak'ta da kim elenecek?" sorusunun yanıtı olacak. Haftalık değerlendirme sonucunda jüri üyelerinden en yüksek puanı alan isim 5 altın bileziğin sahibi olacak.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Gelinim Mutfakta’nın yarışmacıları tatlı tarifiyle mücadele ediyor.

HAFTANIN FİNALİNE DAMGA VURAN OLAY

Elif ve Neslihan kaynanalar çay servisi herkesi korkutan bir durum yaşandı. Elif, servis sırasında elindeki çaydanlığı Reyhan Hanımın üzerine düşürdü. Herkes Reyhan Hanım'ın çığlığıyla irkildi. Çiğdem Hanım ve Reyhan Hanım arasında ise, büyük bir savaş başladı. Ellerinde bayraklarla birbirlerine meydan okudular..

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan 2 gelini Betül ve Hatice oldu. Haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden gelini de 41 puanla BETÜL oldu.