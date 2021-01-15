Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Gelinim Mutfakta’da puan durumu ile elenen isim...

Gelinim Mutfakta’da eleme heyecanı yaşanıyor. Gelinler final bölümünde kadayıf dolması yaptılar. En iyi dolmayı yapıp hafta birincisi olmak için kıran kırana bir mücadele yaşandı. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Gizem olarak açıklandı. Haftanın finalinde en düşük puanını alan iki gelini Zeynep ve Memduha oldu. Bu ikili arasından yarışmaya Memduha veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM ELENDİ?

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Gizem olarak açıklandı. Haftanın finalinde en düşük puanını alan iki gelini Zeynep ve Memduha oldu. Bu ikili arasından yarışmaya Memduha veda etti. Haftanın birincisi ise 88 puanla Gizem oldu.

Geçtiğimiz hafta çeyrek altını kazanan kişi Aysun olmuştu. Haftanın en düşük puanını alan iki gelin Özlem ve Aysun olarak açıklandı. Elenen isim ise Özlem olmuş, 5 altın bileğin sahibi ise Zeynep olmuştu.

Gelinim Mutfakta final bölümünde Zeynep ve Memduha'nın diğer gelinler hakkındaki konuşmaları ortalığı karıştırdı! Zeynep'in, Aysun ve Gizem hakkında Memduha'ya uyarı niteliğinde söylediği cümleler oramı germeye yetti. Hafta finalinde kaynanaların aldığı riskler gelinler tarafından şaşkınlıkla izlendi.