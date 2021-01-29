Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Puan durumu ile belli oluyor

Gelinim Mutfakta’da haftanın finaline gelindi. 29 Ocak’ta Gelinim Mutfakta puan durumuna göre kimin eleneceği ve hafta birincisi belli olacak. Final gününde Zeynep ve Nurten Hanım arasında gerginlik yaşandı. Nurten Hanım gelini Aysun’a 5 puan, Esin’in tabağına 4 puan verdi. Saniye Hanım Esin’e 4 puan, Aysun’a 1 puan, Zeynep’e 1 puan, Sibel’e 5 puan verdi.

GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta’da elenen isim henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta’da 28 Ocak’ta Esin 23 puan, Zeynep 13 puan, Aysun 11 puan, Sibel 10 puan aldı.

27 Ocak’ta Zeynep 21 puan ile gün birincisi oldu. Aysun 18 puan, Esin 13 puan, Sibel 12 puan aldı.

26 Ocak’ta Zeynep 24 puan, Aysun 21 puan aldı. 9 puan alan Esin üçüncü, 7 puan alan Sibel sonuncu oldu.

SAFİYE SOYMAN SÜRPRİZİ

Hafta finalinde Safiye Soyman sürprizi yaşanıyor. Soyman, söylediği şarkılarla elenme gerginliği olan gelinlere motivasyon oluyor. Seda Sayan ve Safiye Soyman'ın eğlenceli sohbetleri de, havadaki kara bulutları dağıtıyor.