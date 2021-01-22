Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta'ya veda eden isim

Gelinim Mutfakta'nın 22 Ocak 2021'de yayınlanan 625. Bölümde Gizem Sancaktar-Semra Sancaktar, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe ve Sibel Çağlar-Saniye Erçel çiftleri "Taş Kadayıf" ile yarıştılar.



Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Aysun Kuşatan ve Sibel Çağlar aldı. Çeyrek altını kazanan isim Aysun oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Aysun Kuşatan ve Zeynep Kalyon Gökçe arasından birisi kazandı. 5 bileziği kazanan isim Zeynep oldu. Aysun ise 79 puanla haftayı 2. Tamamladı.



Hafta toplamında en düşük puanları Gizem Sancaktar ve Sibel Çağlar aldı ve yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Bu haftanın en düşük puanını alan gelini 68 puanla Gizem oldu. Gizem ve kayınvalidesi yarışmaya veda etti.