Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın finali puan durumu

Gelinim Mutfakta'nın eleme bölümü iki gün gecikmeli olarak 2 Mart 2020 tarihinde gerçekleşti. Önce gün, ardından haftalık puanlar belli oldu. Haftanın kazananı ve kaybedeni Fatih Ürek tarafından açıklandı. Gelinim Mutfakta'nın 470. Bölümde Özden-Burçin Saruhan, Gönül-Dilara Aydoğan, Nurcan-Nihan Fevzioğlu ve Emine Bıçak-Gülşah Mirza Pirnel çiftleri "Hindistan cevizli puf" ile yarıştılar. Peki, Gelinim Mutfakta’da günün ve haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Ezgi Yıldırım, Özlem Argun ve Elif Akçam aldı. Çeyrek altını ise, kura çekimi sonrasında bir gelin kazandı. Günün en düşük puanını alan gelin 11 puan ile Özüm oldu. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin ise 16 puan ile Ezgi oldu. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alan Ezgi, çeyrek altını almaya hak kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?



Hafta toplamında en düşük puanları Nurten-Özlem Argun ve Ayten-Özüm Sakarya aldı. Gelinim Mutfakta'nın 94. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Haftanın en düşük puanını alan isim 52 puan ile Özüm oldu ve yarışmaya veda eden gelin oldu. Özlem 59 puanla haftayı 3'ncü tamamladı.