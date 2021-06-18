Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu?

Hafta boyunca Gelinim Mutfakta gelinleri Ayten Hatamova Gürüf, Gönül Harşitlioğlu, Yağnur İşçiler ve Aysun Kuşatan çeyrek altın kazanmak için kıyasıya yarıştılar. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Aysun Kuşatan ve Gönül Harşitlioğlu aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.



GÜN BİRİNCİSİ OLAN İSİM

Gelinim Mutfakta 730. Bölümde gün birincisi Gönül oldu. Haftanın birinciliğini ise farklı bir isim kazandı.

HAFTANIN BİRİNCİSİ OLAN İSİM



146. hafta en çok çeyrek altın alan gelin liderlik koltuğuna oturarak 20 bileziği kazanmaya bir adım daha yaklaştı. İlk sezonda da iddialı bir yarışmacı olan Yağnur İşçiler, haftanın birincisi oldu.

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