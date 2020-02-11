Gelinim Mutfakta'nın 11 Şubat 2020'de yayınlanan 456. Bölümde Özden-Burçin Saruhan, Gönül-Dilara Aydoğan, Nurcan-Nihan Fevzioğlu ve Emine Bıçak-Gülşah Mirza Pirnel çiftleri "makarna pasta" ile yarıştılar. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Burçin Saruhan ve Gülşah Mirza Pirnel aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta son bölüm puan durumu…

Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda gün sonuncusu 9 puanla Nihan oldu ancak kural ihlali nedeniyle 2 puanı kırıldı, Nihan'ı 10 puanla Dilara takip etti. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin ise 17 puanla Burçin oldu. Gülşah 13 puanla günü ikinci tamamladı.